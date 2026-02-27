Пакистан оголосив «відкриту війну» Афганістану

Авіаударів було завдано по військових об'єктах афганських талібів і сховищах бойовиків по всьому Афганістану

Прем'єр-міністр Пакистану заявив, що військові готові розгромити афганські сили

Пакистан оголосив війну уряду талібів в Афганістані після посилення напруженості у відносинах між країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegrapf.

Зазначається, що у ніч на 27 лютого пакистанські військові під кодовою назвою Operation Ghazab Lil Haq завдали ударів по об'єктах, які, за даними Ісламабаду, належать силам Талібану та іншим збройним угрупованням. Авіаударів було завдано по складах боєприпасів, військових об'єктах афганських талібів і сховищах бойовиків по всьому Афганістану, включно з Кабулом, Кандагаром і Пактією.

Повідомляється, що під час операції знищено понад 130 бойовиків і понад 200 поранено, зруйновано десятки таборів і військових позицій. Тим часом прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що народ Пакистану та його збройні сили повністю готові захищати безпеку, суверенітет і територіальну цілісність країни.

«Збройні сили рішуче налаштовані не допустити жодної загрози безпеці та суверенітету країни. У захисті батьківщини не буде поблажливості, і на кожен акт агресії буде надано відповідну реакцію. Ми завжди прагнули миру, але єдність країни не буде порушена, і збройні сили рішуче протистоятимуть будь-якій агресії», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що збройні сили Афганістану розпочали операцію у відповідь на авіаудари Пакистану по східних регіонах країни. Згодом стало відомо, що Пакистан завдав авіаударів по столиці Афганістану Кабулу, а також по провінціях Кандагар і Пактія.