18-річний син Кадирова отримав «медаль за внесок» у війну проти України

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Адам Кадиров отримав вже понад 20 нагород від початку війни проти України

18-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова – Адам Кадиров отримав чергову нагороду від російської влади. Цього разу його відзначили медаллю «За внесок у проведення спеціальної військової операції», якою в Росії називають війну проти України. Про це повідомляє The Moscow Times, пише «Главком».

Нагороду Адаму Кадирову вручили в навчальному центрі Росгвардії у Ставропольському краї. Медаль він отримав із рук начальника Центру спеціального призначення Росгвардії генерал-майора Павла Козаєва.

За словами заступника голови уряду Чечні Ахмеда Дудаєва, нагорода є «визнанням внеску» Кадирова-молодшого у забезпечення безпеки та підтримку так званої «СВО».

За даними медіа, від початку повномасштабної війни РФ проти України Адам Кадиров отримав уже понад 20 різних нагород. Серед них – звання Героя Чечні, медаль Росгвардії «За бойову відзнаку», відомчі нагороди силових структур та навіть відзнака Росенергоатому за внесок у безпеку атомних станцій.

Крім того, син Кадирова обіймає посаду начальника служби безпеки глави Чечні та курує регіональне МВС. У 2024 році його внесли до Книги рекордів Росії як наймолодшого керівника служби безпеки глави суб'єкта федерації. На той момент йому було 16 років.

До слова, син очільника Чечні, 18-річний Адам Кадиров, повернувся в інформаційний простір. Після тривалої відсутності, спричиненої серйозною аварією, він не лише показався на людях, а й отримав чергове «позачергове» звання.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін провів зустріч із главою Чечні Рамзаном Кадировим у Кремлі. Путін заявив, що у бойових діях нібито беруть участь понад 71 тис. чеченців. «Вони справжні воїни», – каже глава Кремля