Der Spiegel: впертість Путіна на Донбасі дає Україні нові шанси

Нові технологічні можливості дають Україні більше варіантів для атаки, ніж раніше

Американський аналітик Роб Лі: Росія не має відповіді на нові безпілотники ЗСУ, тож військові експерти вже очікують нового наступу

Нові типи безпілотників дозволили Збройним силам України розширити кампанію «глибокого удару» й поліпшити позиції на фронті, тоді як стратегічна впертість Кремля послаблює оборону росіян на всій лінії фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Spiegel.

Що відбувається на фронті

Упродовж перших місяців 2026 року Сили оборони зафіксували кілька локальних успіхів. У лютому вони взяли під контроль близько 100 кв. км на півдні Донбасу, в районі Гуляйполя. У квітні, за даними Американського інституту вивчення війни (ISW), українці відвоювали більше території, ніж росіяни змогли захопити за той самий місяць, – тобто зафіксували «чистий приріст». У травні ЗСУ просунулися в районі Степногорська, неподалік від колишнього Каховського водосховища.

Американський військовий аналітик Роб Лі з Інституту досліджень зовнішньої політики пов'язує покращення ситуації насамперед із кампанією «глибокого удару» – здатністю вражати цілі на відстані понад 30 км від лінії фронту.

«Україна справді розширила цю кампанію за останні шість місяців, переважно завдяки новим типам безпілотників – ФП-2, "Булаві" та "Хорнету"», – зазначає він.

Чому нові дрони змінюють правила гри

На відміну від попередніх систем, ці безпілотники на кінцевому відрізку польоту летять частково автономно: сенсори сканують місцевість унизу, не покладаючись на радіокерування. Така технологія, типова для сучасних крилатих ракет, значно стійкіша до радіоелектронного придушення.

«У росіян поки немає гарної відповіді на це», – констатує Лі.

Весняні успіхи частково пояснюються і стратегічним чинником: Москва за будь-яку ціну прагне встановити контроль над усією Донецькою областю, тоді як вербувальний ресурс скорочується, а вздовж фронту дедалі частіше з'являються прогалини в обороні.

Чи готується новий наступ

Австрійський військовий аналітик Франц-Штефан Гаді зазначає, що Україна нарощує резерви і вдосконалює тактику загальновійськового бою – ефективніше координує дії бронетехніки та безпілотних систем, краще узгоджує роботу артилерії й авіації.

Судячи з характеру ударів, ЗСУ націлені на південну ділянку фронту в районі Запоріжжя. Російська логістика там особливо вразлива: смуга окупованої території простягається майже на 100 км до узбережжя Азовського моря. Сухопутний коридор на Кримський півострів також має стратегічне значення. Нові технологічні можливості дають Україні більше варіантів для атаки, ніж раніше.

«Я не здивуюся, якщо цього року ми побачимо новий наступ з боку України – і якщо він виявиться успішним», – каже Лі.

Водночас аналітики попереджають: ЗСУ несуть значні втрати, а частина елітних підрозділів уже не має тієї бойової підготовки, що на початку повномасштабного вторгнення. Укріплені позиції росіян і загроза з боку їхньої авіації залишаються серйозними викликами. За словами Гаді, останні успіхи на фронті позитивно вплинули на бойовий дух військ – і це може стати додатковим важелем для просування.

Нагадаємо, аналітики ISW прогнозували масштабний літній наступ росіян на Слов'янсько-Краматорському та Оріхівсько-Запорізькому напрямках. Незалежний військовий оглядач Костянтин Машовець у своїй останній колонці для «Главкому» зазначив, що росіяни змінюють план наступу на Запоріжжя — через брак часу вкластися в літній «графік».