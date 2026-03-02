Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Пакистані під час проіранських демонстрацій загинули щонайменше 22 людини

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Пакистані під час проіранських демонстрацій загинули щонайменше 22 людини
У неділю люди підпалили шину під час протесту біля комплексу консульства США в Карачі, Пакистан
фото: Reuters

Люди штурмували консульство США, коли дізналися про загибель Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї

У Пакистані внаслідок зіткнень загинуло щонайменше 22 людей, понад 120 отримали поранення, коли натовпи протестували проти смерті верховного лідера Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Десять людей загинули та щонайменше 50 отримали поранення в Карачі після того, як протестувальники увірвалися в консульство США.

«Сотні людей раптово з'явилися біля американського консульства, і поліція прибула швидко», – повідомив речник поліції Карачі Рехан Алі.

Десятки протестувальників намагалися прорвати барикади безпеки та били палицями вікна консульства, після чого у вікнах було видно полум'я. 

Раніше повідомлялося, що ситуація в пакистанському мегаполісі Карачі вийшла з-під контролю – розлючений натовп атакував консульство Сполучених Штатів. За повідомленнями очевидців та верифікованими кадрами, дипломатична установа зазнала значних пошкоджень унаслідок спроби штурму, спровокованої звісткою про загибель Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. 

Протестувальники використовували каміння та підручні засоби, щоб розбити вікна будівлі. Зафіксовано підпали біля зовнішнього периметра та спроби підпалити вхідні групи диппредставництва.

Як відомо, в Ірані розпочалися масові заходи жалоби після повідомлень про загибель Верховного лідера Ісламської Республіки аятоли Алі Хаменеї внаслідок спільних ударів США та Ізраїлю.

Іранське інформаційне агентство Tasnim опублікувало відеоматеріали з міста Ясудж (центральний Іран), на яких зафіксовано тисячі людей, що зібралися на головних площах. За даними видання Tehran Times, подібні сцени спостерігаються і в провінції Лорестан.

До слова, на тлі масштабних військових ударів та втрати контролю над частиною внутрішніх процесів, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив про створення тимчасової ради керівництва у неділю, 1 березня 2026 року. 

Теги: Пакистан США Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США погрожував Тегерану ударами, якщо іранська влада відмовиться укласти ядерну угоду
Трамп отримав варіанти військових дій проти Ірану після провалу перемовин – ABC News
27 лютого, 07:18
Переговори у Женеві, репатріація тіл загиблих бійців. Головне за 26 лютого 2026
Переговори у Женеві, репатріація тіл загиблих бійців. Головне за 26 лютого 2026
26 лютого, 21:05
Глава Білого дому побив власний рекорд найдовшого щорічного звернення до Конгресу
Трамп встановив новий рекорд під час виступу перед Конгресом
25 лютого, 07:48
Світ остаточно перестав бути двомірним
Україна між трьома центрами сили: яку стратегію обрати?
24 лютого, 16:56
Bloomberg: Судове рішення щодо мит Трампа перекроїло світовий ринок
Bloomberg: Судове рішення щодо мит Трампа перекроїло світовий ринок
23 лютого, 05:21
ЄС вивчає наслідки рішення суду США для трансатлантичної торгівлі
ЄС відреагував на рішення суду США про скасування мит Трампа
20 лютого, 18:13
«У Маямі через тиждень». Зеленський розказав про наступний етап переговорів із росіянами
«У Маямі через тиждень». Зеленський розказав про наступний етап переговорів із росіянами
7 лютого, 11:12
Відео Трампа з Обамами стало приводом для різкої критики демократів
Білий дім видалив расистський пост Трампа про подружжя Обам
6 лютого, 23:08
Джеффрі Епштейн, Вуді Аллен та неідентифікована жінка
Бізнес-гіганти та світові зірки: у справах Епштейна фігурує багато відомих імен
4 лютого, 02:32

Соціум

У Пакистані під час проіранських демонстрацій загинули щонайменше 22 людини
У Пакистані під час проіранських демонстрацій загинули щонайменше 22 людини
Безпілотники атакували Новоросійськ: горить порт та нафтовий термінал
Безпілотники атакували Новоросійськ: горить порт та нафтовий термінал
Українки у Варшаві потрапили в небезпечний інцидент через пачку чипсів
Українки у Варшаві потрапили в небезпечний інцидент через пачку чипсів
Троє американських солдатів загинули внаслідок операції проти Ірану
Троє американських солдатів загинули внаслідок операції проти Ірану
Іран атакував військові бази в одній із країн ЄС
Іран атакував військові бази в одній із країн ЄС
«Шахед» влучив у торговельний центр в ОАЕ (відео)
«Шахед» влучив у торговельний центр в ОАЕ (відео)

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua