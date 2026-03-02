У Пакистані під час проіранських демонстрацій загинули щонайменше 22 людини

У неділю люди підпалили шину під час протесту біля комплексу консульства США в Карачі, Пакистан

Люди штурмували консульство США, коли дізналися про загибель Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї

У Пакистані внаслідок зіткнень загинуло щонайменше 22 людей, понад 120 отримали поранення, коли натовпи протестували проти смерті верховного лідера Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Десять людей загинули та щонайменше 50 отримали поранення в Карачі після того, як протестувальники увірвалися в консульство США.

«Сотні людей раптово з'явилися біля американського консульства, і поліція прибула швидко», – повідомив речник поліції Карачі Рехан Алі.

Десятки протестувальників намагалися прорвати барикади безпеки та били палицями вікна консульства, після чого у вікнах було видно полум'я.

Раніше повідомлялося, що ситуація в пакистанському мегаполісі Карачі вийшла з-під контролю – розлючений натовп атакував консульство Сполучених Штатів. За повідомленнями очевидців та верифікованими кадрами, дипломатична установа зазнала значних пошкоджень унаслідок спроби штурму, спровокованої звісткою про загибель Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Протестувальники використовували каміння та підручні засоби, щоб розбити вікна будівлі. Зафіксовано підпали біля зовнішнього периметра та спроби підпалити вхідні групи диппредставництва.

Як відомо, в Ірані розпочалися масові заходи жалоби після повідомлень про загибель Верховного лідера Ісламської Республіки аятоли Алі Хаменеї внаслідок спільних ударів США та Ізраїлю.

Іранське інформаційне агентство Tasnim опублікувало відеоматеріали з міста Ясудж (центральний Іран), на яких зафіксовано тисячі людей, що зібралися на головних площах. За даними видання Tehran Times, подібні сцени спостерігаються і в провінції Лорестан.

До слова, на тлі масштабних військових ударів та втрати контролю над частиною внутрішніх процесів, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив про створення тимчасової ради керівництва у неділю, 1 березня 2026 року.