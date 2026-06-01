CNN: Іран відновлює підземні ракетні бази попри удари США та Ізраїлю

Тегеран розчистив 50 із 69 заблокованих тунельних входів на 18 базах

Іранські бригади за допомогою бульдозерів і самоскидів за тижні після перемир'я зуміли повернути до робочого стану більшість підземних ракетних об'єктів, які США та Ізраїль виводили з ладу місяцями коштовних авіаударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування CNN на основі супутникових знімків.

Що показали супутникові знімки

Журналісти CNN проаналізували знімки 18 іранських підземних ракетних комплексів і встановили: із 69 тунельних входів, які американці та ізраїльтяни завалили вибухами у попередні місяці, Тегеран уже розчистив 50. Окрім самих входів, відновлено й дороги до баз, які раніше теж знищили – більшість вирв засипано, а на двох об'єктах покриття навіть заасфальтоване наново.

Найпоказовіша картинка – з бази в Дезфулі: з п'яти заблокованих входів станом на 12 травня чотири вже відкриті, лише один залишається під завалами. Біля комплексу в Ісфахані поряд із двома входами супутник нарахував щонайменше 18 свіжих вирв – стільки боєприпасів пішло, щоб запечатати тунелі. У середині травня поряд із ними вже працював самоскид: возив землю засипати кратери. На іншій базі поблизу міста Хомейн супутник зафіксував щонайменше десяток будівельних машин, які одночасно розкопували один із входів.

Дороге високоточне озброєння проти простих бульдозерів

Стандартна проблема для Пентагону, кажуть аналітики, – асиметрія витрат. Удар по тунелю коштує мільйони доларів і вимагає унікальних боєприпасів. Розкопка – коштує бензину для бульдозера.

«Доводиться використовувати дуже складну і дуже дорогу зброю, щоб завдати такої шкоди, а відновлення йде на найпростішому рівні – це просто бульдозери», – пояснив CNN Тимур Кадишев, старший дослідник Інституту досліджень миру і політики безпеки Гамбурзького університету.

Іранці готувалися до такої війни понад 20 років, додав експерт. Глибина деяких підземних об'єктів сягає сотень метрів скельної породи – пробити її прямим ударом США і Ізраїль не змогли, тому удари йшли по входах і дорогах. Цього виявилося замало.

Скільки ракет залишається у Тегерана

За оцінками експертів, у підземних арсеналах Ірану й досі зберігається близько 1000 ракет – і ця цифра, ймовірно, мало постраждала від ударів, бо боєприпаси лежать на глибині, недоступній для авіабомб.

«Ніщо не заважає тому, щоб пускові установки знову зарядили чималим запасом ракет, який досі є в іранців», – зауважив Сем Лер, дослідник Центру вивчення проблем нерозповсюдження Джеймса Мартіна. На його думку, тактично США досягли успіху – тимчасово «заглушили» іранські ракетні сили. Проте без чіткої стратегічної мети війни цей успіх ризикує перетворитися на «стратегічний провал».

Удари по виробничій базі теж не дали тривалого ефекту. США та Ізраїль били по заводах з виготовлення електроніки, ракетного палива і корпусів, але супутникові знімки показують, що частину з них Тегеран уже відбудував. Американський офіційник, з яким спілкувався CNN, визнав: «Іранці перевершили всі терміни відновлення, які закладала розвідувальна спільнота».

Пентагон на конкретні запитання CNN про знімки не відповів. У речника відомства Шона Парнелла обмежилися заявою, що «американська армія – найпотужніша у світі й має все необхідне, щоб діяти в той час і в тому місці, які обере президент».

Чим це обертається для регіону

Іран і США нещодавно дійшли попередньої згоди про відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, але до повноцінного врегулювання, за оцінками джерел CNN, ще місяці переговорів. Якщо ж бойові дії спалахнуть знову, у Тегерана буде з чим воювати – і пускові установки, і ракети, і екіпажі є.

Окремо аналітики звертають увагу на проблему американської ППО: запаси ракет-перехоплювачів США катастрофічно скорочуються, а саме вони і збивали іранські ракети під час війни.

Нагадаємо, на початку квітня цього року «Главком» уже писав, що попри п'ять тижнів інтенсивних авіаударів, Іран зберіг приблизно половину своїх пускових установок і тисячі ударних безпілотників. Тоді ж стало відомо, що Тегеран відновлює ракетні бази за лічені години після ударів.

Раніше «Главком» розповідав, як починалася ця війна: однією з п'яти задекларованих цілей військової кампанії Дональд Трамп називав «повне знищення іранських ракетних можливостей, пускових установок і всього, що з ними пов'язане». Після оголошення перемир'я 8 квітня глава Пентагону Піт Гегсет публічно стверджував, що Іран «розкопуватиме залишки своїх пускових установок і ракет – без жодної можливості їх замінити». Нинішні супутникові дані показують, що дійсність виявилася іншою.