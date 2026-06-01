Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN: Іран відновлює підземні ракетні бази попри удари США та Ізраїлю

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
CNN: Іран відновлює підземні ракетні бази попри удари США та Ізраїлю
Супутникові знімки показують, як Іран розкопує входи до підземних ракетних баз
фото: Airbus
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Тегеран розчистив 50 із 69 заблокованих тунельних входів на 18 базах

Іранські бригади за допомогою бульдозерів і самоскидів за тижні після перемир'я зуміли повернути до робочого стану більшість підземних ракетних об'єктів, які США та Ізраїль виводили з ладу місяцями коштовних авіаударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування CNN на основі супутникових знімків.

Що показали супутникові знімки

Журналісти CNN проаналізували знімки 18 іранських підземних ракетних комплексів і встановили: із 69 тунельних входів, які американці та ізраїльтяни завалили вибухами у попередні місяці, Тегеран уже розчистив 50. Окрім самих входів, відновлено й дороги до баз, які раніше теж знищили – більшість вирв засипано, а на двох об'єктах покриття навіть заасфальтоване наново.

Найпоказовіша картинка – з бази в Дезфулі: з п'яти заблокованих входів станом на 12 травня чотири вже відкриті, лише один залишається під завалами. Біля комплексу в Ісфахані поряд із двома входами супутник нарахував щонайменше 18 свіжих вирв – стільки боєприпасів пішло, щоб запечатати тунелі. У середині травня поряд із ними вже працював самоскид: возив землю засипати кратери. На іншій базі поблизу міста Хомейн супутник зафіксував щонайменше десяток будівельних машин, які одночасно розкопували один із входів.

Дороге високоточне озброєння проти простих бульдозерів

Стандартна проблема для Пентагону, кажуть аналітики, – асиметрія витрат. Удар по тунелю коштує мільйони доларів і вимагає унікальних боєприпасів. Розкопка – коштує бензину для бульдозера.

«Доводиться використовувати дуже складну і дуже дорогу зброю, щоб завдати такої шкоди, а відновлення йде на найпростішому рівні – це просто бульдозери», – пояснив CNN Тимур Кадишев, старший дослідник Інституту досліджень миру і політики безпеки Гамбурзького університету.

Іранці готувалися до такої війни понад 20 років, додав експерт. Глибина деяких підземних об'єктів сягає сотень метрів скельної породи – пробити її прямим ударом США і Ізраїль не змогли, тому удари йшли по входах і дорогах. Цього виявилося замало.

Скільки ракет залишається у Тегерана

За оцінками експертів, у підземних арсеналах Ірану й досі зберігається близько 1000 ракет – і ця цифра, ймовірно, мало постраждала від ударів, бо боєприпаси лежать на глибині, недоступній для авіабомб.

«Ніщо не заважає тому, щоб пускові установки знову зарядили чималим запасом ракет, який досі є в іранців», – зауважив Сем Лер, дослідник Центру вивчення проблем нерозповсюдження Джеймса Мартіна. На його думку, тактично США досягли успіху – тимчасово «заглушили» іранські ракетні сили. Проте без чіткої стратегічної мети війни цей успіх ризикує перетворитися на «стратегічний провал».

Удари по виробничій базі теж не дали тривалого ефекту. США та Ізраїль били по заводах з виготовлення електроніки, ракетного палива і корпусів, але супутникові знімки показують, що частину з них Тегеран уже відбудував. Американський офіційник, з яким спілкувався CNN, визнав: «Іранці перевершили всі терміни відновлення, які закладала розвідувальна спільнота».

Пентагон на конкретні запитання CNN про знімки не відповів. У речника відомства Шона Парнелла обмежилися заявою, що «американська армія – найпотужніша у світі й має все необхідне, щоб діяти в той час і в тому місці, які обере президент».

Чим це обертається для регіону

Іран і США нещодавно дійшли попередньої згоди про відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, але до повноцінного врегулювання, за оцінками джерел CNN, ще місяці переговорів. Якщо ж бойові дії спалахнуть знову, у Тегерана буде з чим воювати – і пускові установки, і ракети, і екіпажі є.

Окремо аналітики звертають увагу на проблему американської ППО: запаси ракет-перехоплювачів США катастрофічно скорочуються, а саме вони і збивали іранські ракети під час війни.

Нагадаємо, на початку квітня цього року «Главком» уже писав, що попри п'ять тижнів інтенсивних авіаударів, Іран зберіг приблизно половину своїх пускових установок і тисячі ударних безпілотників. Тоді ж стало відомо, що Тегеран відновлює ракетні бази за лічені години після ударів.

Раніше «Главком» розповідав, як починалася ця війна: однією з п'яти задекларованих цілей військової кампанії Дональд Трамп називав «повне знищення іранських ракетних можливостей, пускових установок і всього, що з ними пов'язане». Після оголошення перемир'я 8 квітня глава Пентагону Піт Гегсет публічно стверджував, що Іран «розкопуватиме залишки своїх пускових установок і ракет – без жодної можливості їх замінити». Нинішні супутникові дані показують, що дійсність виявилася іншою.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Іран війна Дональд Трамп розслідування озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін летить до Сі з палаючої Москви
Путін летить до Сі з палаючої Москви
18 травня, 10:41
Зеленський закликав Європу до активної участі в переговорному форматі
Зеленський назвав час Ч, коли Путін постане перед вибором: дипломатія чи розширення війни
4 травня, 13:35
Атака на Україну, вибухи в окупованому Донецьку та заяви Трампа: головне за ніч 12 травня
Атака на Україну, вибухи в окупованому Донецьку та заяви Трампа: головне за ніч 12 травня
12 травня, 05:39
Золотий смартфон T1 від Trump Mobile так і не потрапив до покупців – попри рік очікування та десятки мільйонів доларів передоплат
Прихильники Трампа заплатили $60 мільйонів за телефон, якого не існує
12 травня, 17:44
Трамп зазирнув у меню Сі Цзіньпіна під час вечері у Пекіні
Президент США потайки переглянув меню Сі Цзіньпіна
15 травня, 11:56
Аналітики банку оцінили ймовірність різних сценаріїв у відсотковому еквіваленті
«Фінський сценарій»: банк JPMorgan назвав головні умови завершення війни в Україні
16 травня, 11:13
Небажання президента США терпіти нелояльність може ускладнити республіканцям опір його суперечливим ініціативам під час голосувань
Трамп влаштував чистки в Республіканській партії: як це вплине на проміжні вибори
22 травня, 07:38
Пентагон вирішив вивчати сучасну війну безпосередньо в Україні
Американські військові вирушили до України. Пентагон почав переймати бойовий досвід
13 травня, 09:03
Триває розслідування в районі житлового будинку в Галаці
Румунія встановила тип російського дрона, який влучив у багатоповерхівку
29 травня, 12:11

Політика

CNN: Іран відновлює підземні ракетні бази попри удари США та Ізраїлю
CNN: Іран відновлює підземні ракетні бази попри удари США та Ізраїлю
Der Spiegel: впертість Путіна на Донбасі дає Україні нові шанси
Der Spiegel: впертість Путіна на Донбасі дає Україні нові шанси
Лукашенко відповів на заяву про 500 цілей у Білорусі
Лукашенко відповів на заяву про 500 цілей у Білорусі
Трамп неочікувано зажадав жорсткіших умов у меморандумі з Іраном – Axios
Трамп неочікувано зажадав жорсткіших умов у меморандумі з Іраном – Axios
«Цугцванг» для Кремля»: Washington Post оцінив український успіх на фронті
«Цугцванг» для Кремля»: Washington Post оцінив український успіх на фронті
Данія попереджає: нова хвиля агресії Росії проти Європи неминуча
Данія попереджає: нова хвиля агресії Росії проти Європи неминуча

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
30 травня, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
30 травня, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua