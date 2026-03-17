Афганістан звинуватив Пакистан у масштабному воєнному злочині

Аліна Самойленко
Люди та поліція збирають снаряди на місці удару в Афганістані
фото: AP

Афганістан заявив, що Пакистан вдарив по лікарні, внаслідок чого загинули понад 400 людей 

Конфлікт між Афганістаном та Пакистаном зазнав ескалації після нічного авіаудару по столиці Афганістану. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Представники уряду Талібану заявили, що метою атаки стала лікарня для лікування наркозалежних. За останніми даними Кабула, кількість жертв зросла до 400 загиблих, ще близько 250 осіб отримали поранення. Значну частину медичного закладу зруйновано внаслідок пожежі та вибухів.

Речник уряду Афганістану Забіхулла Муджахід назвав подію злочином проти людяності та звинуватив Пакистан у навмисному обстрілі цивільних об’єктів заради залякування. 

Пакистанська сторона продовжує категорично заперечувати влучання у будь-які цивільні споруди в Кабулі. В Ісламабаді стверджують, що авіація завдала точних ударів виключно по військовій інфраструктурі, сховищах техніки та боєприпасів бойовиків, які здійснюють напади на пакистанську територію. Міністерство інформації Пакистану схарактеризувало повідомлення про сотні загиблих у лікарні як дезінформацію, спрямовану на приховування підтримки транскордонного тероризму з боку Кабула.

Ситуація загострилася в той самий день, коли Рада Безпеки ООН закликала Талібан посилити боротьбу з терористичними групами на своїй території. Поки Пакистан заявляє про стан «відкритої війни» та знищення сотень талібів, Кабул наголошує на значних втратах серед пакистанських військових. Міжнародні заклики до припинення вогню наразі залишаються без відповіді, а конфлікт загрожує дестабілізацією всьому регіону, де активізувалися осередки інших радикальних угруповань.

Як відомо, Пакистан оголосив війну уряду талібів в Афганістані після посилення напруженості у відносинах між країнами. 

Зазначається, що у ніч на 27 лютого пакистанські військові під кодовою назвою Operation Ghazab Lil Haq завдали ударів по об'єктах, які, за даними Ісламабаду, належать силам Талібану та іншим збройним угрупованням. Авіаударів було завдано по складах боєприпасів, військових об'єктах афганських талібів і сховищах бойовиків по всьому Афганістану, включно з Кабулом, Кандагаром і Пактією.

Раніше повідомлялося, що збройні сили Афганістану розпочали операцію у відповідь на авіаудари Пакистану по східних регіонах країни. Згодом стало відомо, що Пакистан завдав авіаударів по столиці Афганістану Кабулу, а також по провінціях Кандагар і Пактія.

Теги: Пакистан Талібан Афганістан війна

