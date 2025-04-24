Пакистан пригрозив Індії війною через воду: деталі конфлікту

Для Пакистану Інд є головним джерелом води в країні

Країни призупиняють дію віз через значне погіршення відносин

Пакистан пригрозив Індії війною після рішення вийти з історичного договору про води Інду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of India.

«Будь-яка спроба зупинити або відвести потік води, що належить Пакистану відповідно до договору про води Інду розглядатиметься як акт війни й на неї буде дано відповідь з усією силою», – йдеться в заяві.

Відносини між країнами значно загострилася після того, як Індія оголосила про свій вихід із договору. Угода регламентувала розподіл вод річок, що течуть із Кашміру, дозволяючи Пакистану отримувати доступ до основного джерела водопостачання – річки Інд, а також річок Джелам та Чинаб.

Примітно, що договір діяв навіть під час двох індо-пакистанських воєн 1965 та 1971 року та протистояння на льодовику Сіачен з 1984 по 2003 рік, а також Каргільський конфлікту 1999 року.

За ним ріки, які беруть свій початок у Кашмирі, були розподілені між Індією та Пакистаном порівну. Джелам, Чинаб та, найголовніша, Інд, відійшли Пакистану й Індія не може перекривати їхні річіща, а за собою залишила Раві, Сатледж та Біас.

Для Пакистану Інд є головним джерелом води в країні. Воно дозволяє зрошувати 12 млн гектар землі при загальній довжині всією іригаційної мережі у 65 тис. км. Водночас у Делі вже давно бідкаються на те, що їм потрібно більше води, а три наявні річки мають у рази менший об'єм – 20% проти 80%.

Індія все ж оголосила про закриття прикордонного переходу у регіоні, обмежила й так мінімальний рівень видачі віз, анулювала видані візи та дала 48 годин пакистанцям на те, щоб покинути країну, а також вислала військових аташе.

У відповідь Пакистан закрив прикордонний пост у Кашмірі, вислав дипломатів, дав 48 годин всім громадянам Індії на виїзд з країни, скасувавши та обмеживши виїзд. Він додатково закрив повітряний простір для літаків всіх індійських авіакомпаній та заборонив торгівлю між державами, навіть через треті країни.

Ісламабад також залишив за собою право призупинити дію Шімлійського договору 1972 року, яким була врегульовано результати війни 1971 року, залишивши незначну частину захопленої території Пакистану за Індією, а також визнання Ісламабадом Бангладеш.

Дві країни мають складні та здебільшого ворожі відносини, коріння яких сягає численних історичних і політичних подій, насамперед розділу Британської Індії в серпні 1947 року. Індійсько-пакистанський кордон є одним із найбільш мілітаризованих міжнародних кордонів у світі.

Нагадаємо, ескалація між двома ядерними державами Індії та Пакистану ризикує обернутися новим збройним конфліктом. Різке погіршення відносин двох країн сталося 22 квітня.

Унаслідок розстрілу на півночі Індії загинули щонайменше 27 туристів, близько 20 людей було поранено. Відповідальність за напад взяв «Фронт опору», який зайшов на союзну територію з Пакистану.

Аналітик Сайєд Мухаммед Алі зазначив, що влада Індії використовуватиме загрозу конфлікту як привід для розвитку відносин зі США, а також як спосіб домовитися про відмову вводити мита проти країни.