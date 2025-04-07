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Розвідка вперше виявила в російській зброї компонент індійського виробництва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Розвідка вперше виявила в російській зброї компонент індійського виробництва
У нових CRP-антенах для дрона «Герань-2» було знайдено лише два чипи американського виробництва
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Фахівці знайшли майже дві сотні нових деталей, які застосовуються у шести типах російської зброї

Українські фахівці вперше виявили деталь індійського виробництва в російській зброї. Йдеться про тактовий буфер від Aura Semiconductor. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Розвідка знайшла майже 200 нових деталей і компонентів, які застосовуються у шести типах російської зброї. Серед них – CRP-антена російського «Шахеда», північнокорейська балістична ракета KN-24, комп’ютер із ракети Х-47 «Кинджал», а також безпілотники Supercam S350, «Гербера» та Zala.

У нових CRP-антенах для дрона «Герань-2» було знайдено лише два чипи американського виробництва. Це свідчить про намагання Росії зменшити залежність від компонентів країн, які запровадили санкції проти неї.

Раніше у російських «Шахедах» виявляли нові завадозахищені антени з маркуванням китайською мовою. В одній із таких антен із 15 компонентів лише два – виробництва американських компаній Texas Instruments та Linear Technologies.

Водночас трансивери, генератори, перетворювачі сигналів та інші мікросхеми були китайського виробництва. Основний чип CRP-антени, що аналізує вхідні сигнали й вирішує, які з них ігнорувати, виготовлений компанією Beijing Microelectronics Technology Institute.

Виробники ще двох компонентів наразі не ідентифіковані, але, ймовірно, вони також китайського походження.

Нагадаємо, ракети та безпілотники, які Російська Федерація використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.

До слова, Європа стикається з нестачею пороху та вибухових речовин, необхідних для виробництва артилерійських снарядів.

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Теги: розвідка Індія озброєння ГУР

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