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Пакистан відкрив вогонь на лінії розмежування з Індією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Пакистан відкрив вогонь на лінії розмежування з Індією
Індійська армія відповіла на обстріли
фото: The Indian Express

Пакистан погрожував Індії війною після рішення вийти з договору про води Інду

Пакистанські війська відкрили вогонь уздовж лінії розмежування. Також повідомляється про порушення режиму припинення вогню в секторі Навгам у районі Хандвара в окрузі Купвара. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News18.

Як зазначається, індійська армія «дала ефективну відповідь» на обстріли з пакистанських постів. Унаслідок атак постраждалих немає. Подробиці з'ясовуються.

Нагадаємо, Пакистан пригрозив Індії війною після рішення вийти з історичного договору про води Інду. «Будь-яка спроба зупинити або відвести потік води, що належить Пакистану відповідно до договору про води Інду розглядатиметься як акт війни й на неї буде дано відповідь з усією силою», – йдеться в заяві.

Примітно, що договір діяв навіть під час двох індо-пакистанських воєн 1965 та 1971 року та протистояння на льодовику Сіачен з 1984 по 2003 рік, а також Каргільський конфлікту 1999 року.

За ним ріки, які беруть свій початок у Кашмирі, були розподілені між Індією та Пакистаном порівну. Джелам, Чинаб та, найголовніша, Інд, відійшли Пакистану й Індія не може перекривати їхні річіща, а за собою залишила Раві, Сатледж та Біас.

Для Пакистану Інд є головним джерелом води в країні. Воно дозволяє зрошувати 12 млн гектар землі при загальній довжині всією іригаційної мережі у 65 тис. км. Водночас у Делі вже давно бідкаються на те, що їм потрібно більше води, а три наявні річки мають у рази менший об'єм – 20% проти 80%.

Індія все ж оголосила про закриття прикордонного переходу у регіоні, обмежила й так мінімальний рівень видачі віз, анулювала видані візи та дала 48 годин пакистанцям на те, щоб покинути країну, а також вислала військових аташе.

У відповідь Пакистан закрив прикордонний пост у Кашмірі, вислав дипломатів, дав 48 годин всім громадянам Індії на виїзд з країни, скасувавши та обмеживши виїзд. Він додатково закрив повітряний простір для літаків всіх індійських авіакомпаній та заборонив торгівлю між державами, навіть через треті країни.

Ісламабад також залишив за собою право призупинити дію Шімлійського договору 1972 року, яким була врегульовано результати війни 1971 року, залишивши незначну частину захопленої території Пакистану за Індією, а також визнання Ісламабадом Бангладеш.

Згодом стало відомо, що Індія звинуватила Пакистан у транскордонному тероризмі. Уряд Індії вирішив, що дія договору про води Інду 1960 року буде призупинена негайно.

Ескалація між двома ядерними державами Індії та Пакистану ризикує обернутися новим збройним конфліктом. Різке погіршення відносин двох країн сталося 22 квітня.

Унаслідок розстрілу на півночі Індії загинули щонайменше 27 туристів, близько 20 людей було поранено. Відповідальність за напад взяв «Фронт опору», який зайшов на союзну територію з Пакистану.

Аналітик Сайєд Мухаммед Алі зазначив, що влада Індії використовуватиме загрозу конфлікту як привід для розвитку відносин зі США, а також як спосіб домовитися про відмову вводити мита проти країни.

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Теги: Індія Пакистан

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