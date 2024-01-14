США передали Ірану приватне повідомлення щодо хуситів

Джо Байден назвав хуситів терористичною організацією

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення щодо хуситів у Ємені. Про це пише CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У повідомленні йшлося про те, що підтримувані Іраном бойовики-хусити Ємену несуть відповідальність за напади на комерційне судноплавство в Червоному морі.

«Я вже передав послання Ірану. Ми зробили це приватно, і ми впевнені, що добре підготувалися», – сказав президент США Джо Байден.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він також додав, що Іран «знає, що не повинен нічого робити».

На запитання, чи ведуть США війну з Іраном, очільник Білого дому відповів, що ні, зазначивши – Іран не хоче війни із США.

Водночас Байден назвав хуситів терористичною організацією, хоча його адміністрація виключила бойовиків-хуситів зі списку іноземних терористичних організацій Держдепу в 2021 році.

Нагадаємо, у ніч на 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано об'єкти у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Пізніше Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені. За його словами, нанесені удари є прямою відповіддю на атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.