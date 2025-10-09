Паливна криза у Росії. Зеленський назвав країни, які рятують Путіна

Президент про українські удари по російських НПЗ: «Ми вважаємо, до 20% своєї потреби в бензині вони втратили»

Через удари українських військ Росія втратила до 20% своєї потреби в бензині та змушена збільшувати імпорт з Білорусі та Китаю. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій конференції, де був присутній «Главком».

За словами Зеленського, після атак української армії на енергетичну інфраструктуру Росія втратила частину власного виробництва пального, що змушує її шукати поставки з-за кордону. Президент підкреслив, що точні дані потребують перевірки, але показники вже свідчать про значні проблеми.

«Головне, що в них є імпорт бензину. Це сигнал. У мене є інформація від розвідників, але треба її добре перевірити перед тим, як ділитися. Зараз, наприклад, по імпорту ми маємо інформацію. Є імпорт: Білорусь, Китай. З Білорусі збільшили в шість разів. Прибрали ввізне мито. Все треба перевіряти, але це показники у будь-якому випадку. У них діє заборона на експорт бензину. Обмеження на експорт дизеля. Треба перевіряти, але ми вважаємо, до 20% своєї потреби в бензині вони втратили. Саме після наших ударів», – зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський також повідомив про суттєвий дефіцит бензину у російських військ, який за оцінками складає від 13% до 20% від потреби.

Нагадаємо, що паливна криза в Росії посилюється через логістичні проблеми, дефіцит поставок та зростання внутрішнього попиту. Обмеження на продаж бензину спочатку були введені в окупованому Криму та Челябінській області, а зараз розповсюджуються на Тюменську, Свердловську та Новосибірську області. Через це деякі мережі АЗС повністю зупиняють продаж окремих видів пального, що впливає на доступність бензину для населення та транспорту.

Після ударів українських дронів по нафтопереробних заводах Росія зіткнулася з дефіцитом бензину приблизно 20% від місячного споживання. Через це Кремль планує закуповувати пальне за кордоном. Рада Євразійської економічної комісії скасувала ввізні мита на бензин та інші види палива до 30 червня 2026 року.

Через падіння виробництва пального в Росії уряд шукає способи запобігти дефіциту бензину. Планують обнулити ввізні мита на бензин з Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру, збільшити поставки білоруського пального та дозволити додавати октанопідвищувальну присадку ММА. Це додасть на ринок близько 50 тис. тонн бензину щомісяця і підвищить його октанове число.