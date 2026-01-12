Головна Світ Політика
search button user button menu button

В Осло активісти зірвали іранський прапор біля посольства

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
В Осло активісти зірвали іранський прапор біля посольства
Активісти зірвали іранський прапор у Норвегії
фото: EPA/UPG

Активісти підняли дореволюційний символ після заклику Рези Пахлаві

Група іранців, які проживають у Норвегії, зірвала державний прапор Ісламської Республіки Іран з будівлі посольства країни в Осло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Напередодні спадкоємець іранської монархії у вигнанні Реза Пахлаві закликав усі посольства та консульства Ірану за кордоном замінити прапор Ісламської Республіки на прапор «Лев і Сонце», який був державним символом Ірану до революції 1979 року.

Раніше подібна акція відбувалася біля дипломатичної установи Ірану у Лондоні. Після інциденту Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Великої Британії в Тегерані для висловлення офіційного протесту. У Тегерані заявили, що розцінюють події на території посольства як порушення дипломатичних норм.

Як відомо, уряд Ірану запровадив триденну національну жалобу в пам'ять про загиблих під час нещодавніх заворушень, які офіційний Тегеран кваліфікує як «акти насильства проти нації». 

У недільній заяві Кабінету міністрів загиблих представників силових структур назвали «мучениками Національного руху опору іранців проти Америки та сіоністського режиму». Державні медіа порівнюють дії протестувальників із тактикою терористів ІДІЛ, стверджуючи, що рівень насильства проти цивільних, сил безпеки та напіввійськових формувань «Басідж» став безпрецедентним для країни.

Читайте також:

Теги: революція протест Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Суми
Атака на Суми, стрілянина у США: головне за ніч
14 грудня, 2025, 05:50
19 лютого 2014 року біля хмельницького СБУ загинули люди
Розстріли під хмельницьким СБУ. Апеляція ухвалила рішення у резонансній справі
12 грудня, 2025, 17:34
Протест у Томську
Російська молодь вийшла на протест (відео)
14 грудня, 2025, 12:27
NBC News: Нетаньягу готує для Трампа план нових ударів по Ірану
NBC News: Нетаньягу готує для Трампа план нових ударів по Ірану
21 грудня, 2025, 02:56
У багатьох містах Ірану тривають антиурядові протести через погіршення економічної ситуації
Трамп пригрозив Ірану на тлі масштабних протестів
2 сiчня, 11:15
Заява Ірану була опублікована перед публікацією Дональда Трампа на Truth Social
Іран засудив напад на Венесуелу
3 сiчня, 12:08
Демонстранти в Іспанії спалюють прапор США під час протесту проти дій Сполучених Штатів у Венесуелі
Мадуро в слідчому ізоляторі, протести проти дій США у Венесуелі: головне за ніч
4 сiчня, 06:19
Іран оголосив триденну жалобу на честь загиблих під час протестів, але є нюанс
Іран оголосив триденну жалобу на честь загиблих під час протестів, але є нюанс
Сьогодні, 00:57
Протестувальники марширують по вулиці Сансом у Сан-Франциско
У США спалахнули протести після вбивства жінки співробітником імміграційної служби
8 сiчня, 07:59

Політика

В Осло активісти зірвали іранський прапор біля посольства
В Осло активісти зірвали іранський прапор біля посольства
Фіцо звинуватив ЄС у ненависті до росіян
Фіцо звинуватив ЄС у ненависті до росіян
Естонія заборонила в’їзд сотням осіб за агресію проти України
Естонія заборонила в’їзд сотням осіб за агресію проти України
Колумбія будує антидроновий щит за $1,6 млрд на тлі ударів США по Венесуелі
Колумбія будує антидроновий щит за $1,6 млрд на тлі ударів США по Венесуелі
США планують відкрити Венесуелі шлях до нафтових ринків
США планують відкрити Венесуелі шлях до нафтових ринків
Перша леді Кіпру йде з благодійного фонду через звинувачення в корупції
Перша леді Кіпру йде з благодійного фонду через звинувачення в корупції

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua