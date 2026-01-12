В Осло активісти зірвали іранський прапор біля посольства

Активісти підняли дореволюційний символ після заклику Рези Пахлаві

Група іранців, які проживають у Норвегії, зірвала державний прапор Ісламської Республіки Іран з будівлі посольства країни в Осло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Напередодні спадкоємець іранської монархії у вигнанні Реза Пахлаві закликав усі посольства та консульства Ірану за кордоном замінити прапор Ісламської Республіки на прапор «Лев і Сонце», який був державним символом Ірану до революції 1979 року.

A group of Iranian protesters climbed the walls of Iran’s embassy in Oslo, Norway, and took down the Islamic Republic’s flag, according to a video obtained by Iran International. Pro-monarchy slogans are also seen spray-painted on the embassy’s walls. pic.twitter.com/OyOV1c1VRc — Iran International English (@IranIntl_En) January 12, 2026

Раніше подібна акція відбувалася біля дипломатичної установи Ірану у Лондоні. Після інциденту Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Великої Британії в Тегерані для висловлення офіційного протесту. У Тегерані заявили, що розцінюють події на території посольства як порушення дипломатичних норм.

Як відомо, уряд Ірану запровадив триденну національну жалобу в пам'ять про загиблих під час нещодавніх заворушень, які офіційний Тегеран кваліфікує як «акти насильства проти нації».

У недільній заяві Кабінету міністрів загиблих представників силових структур назвали «мучениками Національного руху опору іранців проти Америки та сіоністського режиму». Державні медіа порівнюють дії протестувальників із тактикою терористів ІДІЛ, стверджуючи, що рівень насильства проти цивільних, сил безпеки та напіввійськових формувань «Басідж» став безпрецедентним для країни.