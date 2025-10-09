Головна Країна Суспільство
Далекобійні удари по Росії. Зеленський розказав про найбільший технологічний успіх українців

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Далекобійні удари по Росії. Зеленський розказав про найбільший технологічний успіх українців
фото: glavcom.ua

Президент про удари по Росії: «Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні»

Президент Володимир Зеленський розповів про успіхи України у виконанні далекобійних ударів по території Росії, зокрема в контексті відповідей на російські удари. Він підкреслив, що серед найбільших досягнень української армії – вдосконалення ракетних систем і масове застосування новітніх розробок. Про це президент розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

Зокрема, ракета «Паляниця» вже кілька десятків разів успішно вражала військові склади ворога. Зеленський зазначив, що такі удари перестали бути поодинокими випадками і стали частиною загальної тактики українських військ.

Другим важливим досягненням стало застосування ракети-дрона «Рута», яка вперше вразила морську вежу на відстані понад 250 км. Це є значним технологічним кроком вперед для українських сил.

Найбільшим успіхом, за словами президента, стало застосування ракетного комплексу «Лютий» та «Fire Point», коли було випущено до 300 одиниць ракет. Це дозволило успішно завдати серйозних ударів по стратегічних об'єктах.

«Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні», – додав президент, підкреслюючи, що ці території тепер також знаходяться в зоні досяжності української зброї.

Зеленський також повідомив про суттєвий дефіцит бензину у російських військ, який за оцінками складає від 13% до 20% від потреби. «Це підтверджено, і ми бачимо, що цей дефіцит вже відчутний», – сказав він.

Президент зазначив, що протягом останнього тижня також було застосовано пару ракет «Нептун» та «Фламінго», результати яких вже можна оцінити, хоча це не можна вважати масовим застосуванням.

Варто зазначити, що Усть-Луга і Приморськ є важливими портовими містами на північному заході Росії, розташованими на узбережжі Балтійського моря. Усть-Луга, зокрема, є ключовим торговим портом для транспортування нафти і газу, а також розташуванням значних військових об'єктів і складів.

Приморськ, розташований на південному заході від Санкт-Петербурга, є важливим портом для військових та торгових суден, а також має стратегічне значення для постачання російських сил у регіоні.

Нагадаємо, російський комплекс з переробки газового конденсату найбільшої приватної газової компанії «Новатек» в порту Усть-Луга на Балтійському морі призупинив роботу після атаки дронів. 

До слова, Служба безпеки України за допомогою безпілотників уразила найбільший російський нафтоналивний порт «Приморськ» на Балтійському морі. Порт є ключовим хабом для російського «тіньового флоту», який допомагає РФ обходити міжнародні санкції.

