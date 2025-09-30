Головна Світ Економіка
Паливна криза в Росії. Кремль збирається закуповувати бензин за кордоном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Російському паливному ринку не вистачає приблизно 20% від місячного обсягу споживання бензину
фото: російські ЗМІ (ілюстративне)

Рада Євразійської економічної комісії скасувала ввізні мита на бензин, дизельне паливо, суднове паливо та авіакеросин

Російська влада готується розпочати закупівлю бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії українських ударів по нафтопереробних заводах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

У вівторок, 30 вересня, Рада Євразійської економічної комісії скасувала ввізні мита на бензин, дизельне паливо, суднове паливо та авіакеросин. Безмитне ввезення на територію країн союзу діятиме до 30 червня 2026 року. Це рішення набуде чинності через 10 днів і пов'язане зі «зниженням обсягів виробництва».

Зазначається, що російському паливному ринку не вистачає приблизно 20% від місячного обсягу споживання бензину – 400 тис. тонн з 2 млн. Ситуація «критична»: після нальотів дронів на НПЗ, в результаті яких не менше шість заводів повністю або частково зупиняли виробництво, випуск бензину у вересні впав на 1 млн тонн.

Найбільше від паливної кризи страждають окупований Крим і Далекий Схід. У Криму з 29 вересня встановили директивні обмеження на роздрібний продаж бензину – не більше 30 літрів в одні руки. 

Спочатку від дефіциту бензину страждали незалежні АЗС, деякі з яких повністю зупинили роботу. Але тепер ситуація ускладнилася навіть для заправних мереж великих нафтових компаній, розповів президент Незалежного паливного союзу Павло Баженов. Зокрема, такі проблеми виникли в Кіровській, Нижньогородській, Костромській областях.

Уряд РФ вже заборонив вивозити бензин за кордон, а згодом продовжив цю заборону до кінця 2025 року, поширивши її на дизельне паливо. З липня Росія різко збільшила закупівлі бензину в Білорусі – на 36% порівняно з минулим роком. При цьому у вересні імпорт підскочив на 168% порівняно з серпнем. Однак ці обсяги – 97 тис. тонн за три місяці – покривають менш як 2% від внутрішнього попиту.

Швидше за все, уряд піде на пом'якшення екологічних стандартів для НПЗ, щоб ті могли випускати більше бензину. Крім того, Росія може збільшити поставки нафти в Білорусь, щоб імпортувати більше з республіки.

За підрахунками Reuters, в серпні через безпілотники нафтова галузь втратила 17% потужностей з переробки, а сумарний простій НПЗ встановив історичний рекорд — 23%, або 6,4 млн тонн. У вересні під нальоти дронів потрапили ще не менше сім НПЗ — Рязанський, Саратовський, Самарський, Волгоградський, Ільський, «Новойл» в Уфі і «Кінеф» в Ленінградській області.

Як пояснює аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов, гуртові ціни на бензин з початку року злетіли більш ніж на 40%. Це негативно для інфляції, оскільки подорожчання палива неминуче підвищує витрати в сільському господарстві, транспорті та логістиці, трансформуючись у зростання цін на продукти і товари першої необхідності. Водночас жорсткі адміністративні заходи не вирішують фундаментальних проблем галузі, а це означає, що в найближчі місяці інфляційний тиск збережеться.

До слова, на російських АЗС уже понад місяць спостерігаються проблеми з бензином. Голова Незалежної паливної спілки Павло Баженов повідомляє, що через дефіцит багато автозаправок були змушені обмежити продаж бензину до 10–20 літрів в одні руки або тимчасово продавати лише дизельне паливо.

