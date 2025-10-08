Паливна криза в Росії: введено жорсткі ліміти на продаж бензину в чотирьох областях

Обмеження введені як на федеральних, так і на регіональних мережах

Проблеми з пальним посилюються на території Росії та тимчасово окупованих територіях

У Росії продовжує поглиблюватися криза з постачанням пального. Обмеження на продаж бензину, які раніше були введені в окупованому Криму та Челябінській області, тепер поширилися на Тюменську та Свердловську області, а також на Новосибірську область, де одна з мереж АЗС оголосила про повну зупинку продажу деяких видів пального. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Обмеження введені як на федеральних, так і на регіональних мережах, зокрема:

Тюменська область: Мережа АЗС Н-1 ввела ліміт на відпуск пального «в одні руки» – не більше 30 літрів 92-го або 95-го бензину за раз. У компанії заявляють, що це зроблено для нібито «відсікання» скупників бензину каністрами.

Свердловська область: На заправках «Лукойла» перестали відпускати паливо в каністри. На «Башнефти» бензин, за повідомленнями місцевих жителів, відсутній, залишився лише дизель. На АЗС Tamic Energy та Varta діє обмеження «не більше 30 л на машину».

Новосибірська область: Мережа АЗС «Прайм» оголосила про призупинення продажу бензину АІ-92 на більшості своїх заправок. Компанія пояснила це так званим припиненням відвантажень з нафтопереробних заводів.

Мережа ТПК також запровадила продаж бензину АІ-95 лише по паливних картках, прямо вказавши причиною «дефіцит певного виду палива».

На тлі дефіциту в регіонах стрімко зростають ціни. У Новосибірській області литр АІ-92 на заправках «Татнефти» подорожчав на три рублі за дві доби: з 59, 5 рубля 6 жовтня до 62, 5 рубля 8 жовтня.

Росіяни бідкаються, що проблеми з пальним, виникли через нібито атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи. Раніше, в тимчасово окупованому Криму, ліміт на продаж бензину на один автомобіль було скорочено до 20 л.

Нагадаємо, російська влада готується розпочати закупівлю бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.