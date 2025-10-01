Головна Світ Економіка
Путінський режим розбавлятиме бензин, щоб задовольнити потреби росіян

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Путінський режим розбавлятиме бензин, щоб задовольнити потреби росіян
РФ розбавлятиме бензин, щоб запобігти дефіциту
фото: російські ЗМІ (ілюстративне фото)

Через падіння виробництва та нестачу пального уряд РФ обнулює ввізні мита на імпорт бензину і дозволяє тимчасове використання октанопідвищувальних присадок

Уряд Росії готує заходи для стабілізації ринку палива через падіння виробництва та дефіцит бензину. Планують обнулити ввізні мита на імпорт із Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру, дозволити тимчасове використання присадки монометиланиліну та збільшити поставки білоруського бензину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Уряд країни-агресорки пропонує на пів року дозволити використання монометиланиліну (ММА) – присадки, що підвищує октанове число бензину. Це дозволить додатково направляти на ринок близько 50 тис. тонн бензину щомісяця. «Використання ММА логічне та ефективне, воно підвищує октанове число бензину 4-го класу на 2–6 одиниць», – зазначає керуючий партнер NEFT Research Сергій Фролов.

Віце-прем’єр Олександр Новак надіслав прем’єру Михайлу Мішустіну пропозиції щодо насичення внутрішнього ринку бензином і дизельним паливом. У листі зазначено, що, навіть з існуючими заходами щодо захисту об’єктів ТЕК, ризики дефіциту залишаються. В уряді пропонують направляти на внутрішній ринок щонайменше 350 тис. тонн бензину та 100 тис. тонн дизтоплива щомісяця.

Вже продовжено ембарго на експорт бензину до кінця 2025 року та обмежено вивіз дизтоплива. Додатково пропонується обнулити ввізні мита (5%) на бензин із Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру через пункти пропуску на Далекому Сході. Поставляти паливо зможуть лише «Роснафта», АТ ННК та держкорпорація «Промсировинімпорт».

За словами експертів, обнулення ввізних мит допоможе відновити запаси палива і створити «подушку безпеки». «Це стабілізує ситуацію на Далекому Сході та в Сибіру, – пояснює Павло Баженов, президент Незалежного паливного союзу. – Вибір організацій для імпорту обумовлений їх інфраструктурою та можливостями логістики».

Також планують стимулювати застосування етилового спирту у виробництві бензину, скасувавши акциз на нього. За оцінками Мінфіну, це дозволить додатково поставляти на ринок до 100 тис. тонн палива щомісяця.

Російському паливному ринку не вистачає приблизно 20% від місячного обсягу споживання бензину – 400 тис. тонн з 2 млн. Ситуація «критична»: після нальотів дронів на НПЗ, в результаті яких не менше шість заводів повністю або частково зупиняли виробництво, випуск бензину у вересні впав на 1 млн тонн.

Найбільше від паливної кризи страждають окупований Крим і Далекий Схід. У Криму з 29 вересня встановили директивні обмеження на роздрібний продаж бензину – не більше 30 літрів в одні руки. 

Спочатку від дефіциту бензину страждали незалежні АЗС, деякі з яких повністю зупинили роботу. Але тепер ситуація ускладнилася навіть для заправних мереж великих нафтових компаній, розповів президент Незалежного паливного союзу Павло Баженов. Зокрема, такі проблеми виникли в Кіровській, Нижньогородській, Костромській областях.

Уряд РФ вже заборонив вивозити бензин за кордон, а згодом продовжив цю заборону до кінця 2025 року, поширивши її на дизельне паливо. З липня Росія різко збільшила закупівлі бензину в Білорусі – на 36% порівняно з минулим роком. При цьому у вересні імпорт підскочив на 168% порівняно з серпнем. Однак ці обсяги – 97 тис. тонн за три місяці – покривають менш як 2% від внутрішнього попиту.

Швидше за все, уряд піде на пом'якшення екологічних стандартів для НПЗ, щоб ті могли випускати більше бензину. Крім того, Росія може збільшити поставки нафти в Білорусь, щоб імпортувати більше з республіки.

