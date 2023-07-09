Ігнат повідомив, яка зброя здатна переломити хід війни

Пакети військової допомоги України завжди містять пункти про додаткові зенітні керовані ракети до різних систем

Наявність рішення про надання ЗСУ касетних боєприпасів говорить про те, що Україну підтримуватимуть і надалі, а можливо, і потужнішим озброєнням. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Нам дуже потрібні не лише крилаті ракети, але й комплекси Atacms. Ми розуміємо, як можна ними змінити хід бойових дій, як можна змінити хід бойових дій F-16, який зможе зробити дуже багато і переломити хід цієї війни», – сказав речник.

Ігнат додав, що пакети військової допомоги України завжди містять пункти про додаткові зенітні керовані ракети до різних систем, зокрема Patriot.

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«Там не озвучується кількість боєприпасів ніколи. Тому що ми не маємо права давати ворогу таку інформацію, і партнери це прекрасно розуміють. Але нас підтримують. Зенітні ракетні системи теж на черзі. Але боєприпаси до них – це те, що постійно йде в хід щодня... Тому без зенітних ракет буде дуже важко стримувати засоби повітряного нападу противника», – зазначив Ігнат.

Він також подякував партнерам України за допомогу і додав, що наша країна розраховує на більше.

Нагадаємо, 7 липня, Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад $500 млн. У новому пакеті військової допомоги нададуть Україні касетні боєприпаси.

Триває 501-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.