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Олексій Панич Філософ, перекладач та громадський діяч

Моральність не спрацює. Донесіть це до Папи Римського

glavcom.ua
Папа Римський Франциск
фото з відкритих джерел

Російська імперія може підтримувати своє життя лише пожираючи сусідні з нею території та народи

Я знаю, що я сказав би папі Франциску, якби мав нагоду з ним поспілкуватися.

Я би сказав:

Ваше Святійшество! Ви хочете припинити конфлікт між Росією та Україною шляхом переговорів. Ви вважаєте, що сторони мусять якнайшвидше припинити насильство і почати розмовляти одна з одною.

Іншими словами, ви хочете примирити дві держави так само, як ви мирили би двох людей.

Але це неможливо.

Ви не берете до уваги, що моральність політичної спільноти – це зовсім інше явище, ніж моральність окремої людини. Людські спільноти не мають окремої душі, яка може бути спасенна. Тому людські спільноти можуть бути аморальними в особливий спосіб, не притаманний людським індивідам.

Наприклад, банда найманих кілерів аморальна по своїй суті: вони заробляють собі на життя, вбиваючи на замовлення. Не можна примирити банду кілерів з рештою людства, поки вона залишається бандою кілерів.

Так само аморальна по своїй суті Російська імперія: вона може підтримувати своє життя і свою глобальну конкурентоспроможність тільки пожираючи сусідні з нею території та народи. Тому в неї немає раціональних інтересів, які можна було би примирити з інтересами незалежної України. По суті, це не що інше, як гігантська банда кілерів. Ось чому, щоби вижила незалежна Україна, Росія мусить припинити своє існування як імперія. Або, навпаки, має померти Україна, щоби Російська імперія могла жити далі.

Тому, будь ласка, облиште ідею вгамувати цей політичний конфлікт так, як ніби йшлося про конфлікт двох людей. В конфлікті між імперією та її сусідкою, яку вона хоче завоювати, це не спрацює. А моральність миротворця, який не враховує, а ігнорує особливості устрою політичних спільнот, непомітно для нього обертається на аморальність. Хай не буде такого ні з Вами, ні з Вашими мирними ініціативами.

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Джерело
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Теги: Україна Папа Римський росія війна

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Олексій Панич

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