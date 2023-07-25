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Уряд схвалив законопроєкт про декларування зброї

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Уряд схвалив законопроєкт про декларування зброї
Законопроєкт передбачає заборону цивільним особам носити, зберігати, перевозити, застосовувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, відомості про які відсутні у реєстрах МВС
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Законопроєкт передбачає визначення вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, що підлягають/не підлягають декларуванню

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування і поводження з вогнепальною зброєю. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Законопроєктом, серед іншого, пропонується визначити вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, що підлягають/не підлягають декларуванню, а також заборонити передачу цивільними особами вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, отриманої або задекларованої, іншим особам, крім передачі органам Національної поліції України», – зазначив Мельничук.

Також законопроєкт передбачає заборону цивільним особам носити, зберігати, перевозити, застосовувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, відомості про які відсутні у реєстрах і базах даних Міністерства внутрішніх справ, чи які не задекларовані в органах Нацполіції, на території, де не ведуться активні бойові дії тощо.

Нагадаємо, що 23 червня в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Реєстр допоможе автоматизувати облік зброї та зробити отримання дозволів зручним і доступним для пересічних громадян. Основна мета Єдиного реєстру – щоб вся зброя, яка є на руках у громадян, а це 1,3 млн одиниць, була в реєстрі. Це ж стосуватиметься і нової зброї, яка надходитиме в Україну.

Теги: зброя

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