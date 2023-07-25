Уряд схвалив законопроєкт про декларування зброї

Законопроєкт передбачає заборону цивільним особам носити, зберігати, перевозити, застосовувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, відомості про які відсутні у реєстрах МВС

Законопроєкт передбачає визначення вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, що підлягають/не підлягають декларуванню

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування і поводження з вогнепальною зброєю. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«Законопроєктом, серед іншого, пропонується визначити вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, що підлягають/не підлягають декларуванню, а також заборонити передачу цивільними особами вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, отриманої або задекларованої, іншим особам, крім передачі органам Національної поліції України», – зазначив Мельничук.

Також законопроєкт передбачає заборону цивільним особам носити, зберігати, перевозити, застосовувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, відомості про які відсутні у реєстрах і базах даних Міністерства внутрішніх справ, чи які не задекларовані в органах Нацполіції, на території, де не ведуться активні бойові дії тощо.

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Нагадаємо, що 23 червня в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Реєстр допоможе автоматизувати облік зброї та зробити отримання дозволів зручним і доступним для пересічних громадян. Основна мета Єдиного реєстру – щоб вся зброя, яка є на руках у громадян, а це 1,3 млн одиниць, була в реєстрі. Це ж стосуватиметься і нової зброї, яка надходитиме в Україну.