Байден спіткнувся і впав прямо на сцені: відео конфузу

Глава Білого дому перечепився через ящик

Президент США Джо Байден спіткнувся й упав на сцені під час урочистої церемонії вручення дипломів випускникам Академії Військово-повітряних сил США в Колорадо. Відео конфузу вже поширилося в соціальних мережах.

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80-річний американський президент у діловому костюмі та синій бейсболці впав після вручення диплома курсанту. Глава Білого дому перечепився через ящик, що лежав на підлозі, коли повертався на своє місце на трибуні.

Перша спроба піднятися самостійно була невдалою. Тоді працівники служби безпеки, які завжди супроводжують Байдена, швидко допомогли йому піднятися. Повідомлень про можливі травми не надходило.

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Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден упав із велосипеда під час прогулянки.

До слова, за повідомленням ЗМІ, попри погрози, що постачання зброї Україні обернеться світовою війною, президент США Джо Байден продовжує кидати виклик Володимиру Путіну. Американські чиновники пояснили, чому Захід не боїться залякувань російського диктатора.