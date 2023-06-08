Створено комп’ютер, який обробляє інформацію у 180 млн разів швидше за інші

На відміну від інших квантових комп'ютерів, йому не потрібна герметичність за екстремально низьких температур

Відкриття комп'ютера може мати велике значення у розвиток штучного інтелекту та інших галузей науки

Китайські вчені створили квантовий комп'ютер, який може виконувати операції з даними у 180 млн разів швидше, ніж сучасні суперкомп'ютери, повідомляє South China Morning Post. Це відкриття може мати велике значення у розвиток штучного інтелекту та інших галузей науки.

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Квантовий комп'ютер Zuchongzhi, названий на честь древнього тесту з математики, використовує 66 кубітів – основних елементів квантових обчислень, які можуть бути у двох станах одночасно. Це дозволяє йому обробляти величезну кількість інформації паралельно, на відміну від класичних комп'ютерів, які працюють послідовно.

Команда під керівництвом Пань Цзянвея, професора Університету науки і технології Китаю, провела експеримент, у якому Zuchongzhi вирішував завдання пошуку певного елемента у великому наборі даних. Це завдання називається завданням Саймона і є однією з основних проблем області ШІ.

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Zuchongzhi справився з цим завданням за 1,2 с, тоді як найпотужніший класичний суперкомп'ютер витратив би на це п’ять років, а звичайний за 2,5 млрд років. Автори дослідження заявили, що Zuchongzhi досяг так званої квантової переваги – здатності квантового комп'ютера вирішувати завдання, які недоступні для класичних комп'ютерів.

Завдання Саймона, яке вирішував Zuchongzhi, має важливе значення для ШІ, оскільки вона пов'язана з пошуком закономірностей та аналізом даних. За словами професора Пань Цзянвея, квантові комп'ютери можуть допомогти прискорити розвиток ШІ та інших наукових дисциплін, таких як матеріалознавство, хімія, фармакологія та оптимізація.

До речі, однією з головних особливостей квантового комп'ютера Jiuzhang від інших є те, що йому не потрібна герметичність при екстремально низьких температурах, і він може стабільно працювати довше.

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