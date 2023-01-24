Ще одна країна приєднається до спільних військових навчань Китаю та РФ
У навчаннях, які відбуватимуться з 17 по 27 лютого, візьме участі понад 350 південноафриканських військових
Військово-морські сили Південно-Африканської Республіки проведуть спільні навчання із ВМС Китаю та Росії. Про це повідомляє міністерство оборони ПАР, передає «Сіньхуа».
«Південна Африка прийме військові флоти з Китаю та Росії під час багатосторонніх морських навчань, які пройдуть наступного місяця у Дурбані та Річардс Бей», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у навчаннях, які відбуватимуться з 17 по 27 лютого, візьме участі понад 350 південноафриканських військових.
«Користь від цих навчань отримають усі залучені до них країни, покращивши сумісність морських систем та спільних систем реагування на катаклізми, а також розвинувши морську співпрацю та виконавши вправи з протидії піратству», – зазначив сказав міністр оборони ПАР Санді Модізе.
До слова, ПАР вперше провела спільні військові навчання із Китаєм та рф ще в 2019-му році.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль і США почали найбільші в історії військові навчання.
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