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Ще одна країна приєднається до спільних військових навчань Китаю та РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одна країна приєднається до спільних військових навчань Китаю та РФ
фото ілюстративне

У навчаннях, які відбуватимуться з 17 по 27 лютого, візьме участі понад 350 південноафриканських військових

Військово-морські сили Південно-Африканської Республіки проведуть спільні навчання із ВМС Китаю та Росії. Про це повідомляє міністерство оборони ПАР, передає «Сіньхуа». 

«Південна Африка прийме військові флоти з Китаю та Росії під час багатосторонніх морських навчань, які пройдуть наступного місяця у Дурбані та Річардс Бей», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у навчаннях, які відбуватимуться з 17 по 27 лютого, візьме участі понад 350 південноафриканських військових.

«Користь від цих навчань отримають усі залучені до них країни, покращивши сумісність морських систем та спільних систем реагування на катаклізми, а також розвинувши морську співпрацю та виконавши вправи з протидії піратству», – зазначив сказав міністр оборони ПАР Санді Модізе.

До слова, ПАР вперше провела спільні військові навчання із Китаєм та рф ще в 2019-му році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль і США почали найбільші в історії військові навчання.

Теги: росія Китай військові навчання Африка

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