Ще одна країна приєднається до спільних військових навчань Китаю та РФ

У навчаннях, які відбуватимуться з 17 по 27 лютого, візьме участі понад 350 південноафриканських військових

Військово-морські сили Південно-Африканської Республіки проведуть спільні навчання із ВМС Китаю та Росії. Про це повідомляє міністерство оборони ПАР, передає «Сіньхуа».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Південна Африка прийме військові флоти з Китаю та Росії під час багатосторонніх морських навчань, які пройдуть наступного місяця у Дурбані та Річардс Бей», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у навчаннях, які відбуватимуться з 17 по 27 лютого, візьме участі понад 350 південноафриканських військових.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Користь від цих навчань отримають усі залучені до них країни, покращивши сумісність морських систем та спільних систем реагування на катаклізми, а також розвинувши морську співпрацю та виконавши вправи з протидії піратству», – зазначив сказав міністр оборони ПАР Санді Модізе.

До слова, ПАР вперше провела спільні військові навчання із Китаєм та рф ще в 2019-му році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль і США почали найбільші в історії військові навчання.