Буданов закликав Канаду передати Україні ракети, які планують утилізувати
CRV7 можуть використати як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7, які там планують утилізувати. Про це він сказав в інтерв'ю канадському виданню GlobalNews.
Таких ракет у Канади понад 80 тисяч. Буданов зазначив, що CRV7 використають як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії.
«Ми сподіваємося, що це буде виграшна ситуація. Нам потрібно багато техніки і боєприпасів, артилерійських боєприпасів – багато видів техніки взагалі», – сказав очільник розвідки.
За його словами, Україна обговорювала це питання з Канадою, але все ще очікує на рішення. Канадські офіційні особи заявили, що розглядають запит, але попередили, що CRV7 вже застарі та можуть бути небезпечними для використання та транспортування.
На це Буданов відповів, що українські військові звикли працювати зі старими боєприпасами, тож у ГУР не хвилюються, що ракети можуть становити небезпеку.
Експерти прокоментували виданню, що оскільки CRV7 використовують тверде паливо, вони можуть бути безпечними за умови, що зберігалися належним чином і не піддавалися впливу вологи чи забруднення.
Нагадаємо, Канада розглядає можливість передачі Україні ракет класу «повітря-земля» CRV7, які уряд країни планував утилізувати.
Як повідомлялося, 2 лютого до Києва з робочим візитом прибула голова Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою сторони обговорили санкції проти Росії, озброєння для України й не тільки.
До слова, Канада на фінішній прямій щодо гарантій безпеки для України. Відповідний договір між країнами скоро буде підписаний.
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