Буданов закликав Канаду передати Україні ракети, які планують утилізувати

CRV7 можуть використати як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7, які там планують утилізувати. Про це він сказав в інтерв'ю канадському виданню GlobalNews.

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Таких ракет у Канади понад 80 тисяч. Буданов зазначив, що CRV7 використають як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії.

«Ми сподіваємося, що це буде виграшна ситуація. Нам потрібно багато техніки і боєприпасів, артилерійських боєприпасів – багато видів техніки взагалі», – сказав очільник розвідки.

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За його словами, Україна обговорювала це питання з Канадою, але все ще очікує на рішення. Канадські офіційні особи заявили, що розглядають запит, але попередили, що CRV7 вже застарі та можуть бути небезпечними для використання та транспортування.

На це Буданов відповів, що українські військові звикли працювати зі старими боєприпасами, тож у ГУР не хвилюються, що ракети можуть становити небезпеку.

Українська наземна пускова установка, створена для канадських ракет CRV7 фото: Global News

Експерти прокоментували виданню, що оскільки CRV7 використовують тверде паливо, вони можуть бути безпечними за умови, що зберігалися належним чином і не піддавалися впливу вологи чи забруднення.

CRV7 – авіаційна некерована ракета канадської розробки калібру 70 мм зі складним оперенням. Це старовинна зброя 1980-х років, призначена для ударів по наземних цілях. Збройні сили Канади мають запас із 83 303 ракет CRV7. Вони були зняті з озброєння на початку 2000-х років. Три роки тому федеральний уряд підписав контракт на кількарічну утилізацію ракет.

Нагадаємо, Канада розглядає можливість передачі Україні ракет класу «повітря-земля» CRV7, які уряд країни планував утилізувати.

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Як повідомлялося, 2 лютого до Києва з робочим візитом прибула голова Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою сторони обговорили санкції проти Росії, озброєння для України й не тільки.

До слова, Канада на фінішній прямій щодо гарантій безпеки для України. Відповідний договір між країнами скоро буде підписаний.