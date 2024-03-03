Військовий назвав головну проблему, яка заважає Україні перемогти

Українське суспільство повинно якнайшвидше змінитися для того, щоб здобути перемогу

Головна проблема України – це люди і ментальна складова нашого народу. На сьогоднішній день українці не об’єднані ідеєю перемоги, а війна для них десь там далеко – в Донецькій області. Таку думку в інтерв’ю TSN.ua висловив штурмовик спецпідрозділу Головного управління розвідки України «Кракен» на позивний «Кавалер».

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За словами військового, за два роки повномасштабної війни дуже багато людей повернулися до звичайного життя.

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«Насправді, найголовніше – це люди. Якщо люди об'єднані однією метою і всі люди хочуть перемоги, вони будуть працювати над цим. На жаль, у нас зараз люди не об'єднані цією ідеєю. І за два роки повномасштабної війни дуже багато людей повернулися до звичайного життя – працюють, відпочивають. І війна вже десь там, далеко, в Донецькій області, в Луганській області, на Запоріжжі, де багато хто навіть не був. І їх це не бентежить. Я вважаю, що наша головна проблема – це люди і ментальна складова нашого народу», – розповів «Кавалер».

«Кавалер» фото: скріншот із відео

На його думку, українське суспільство повинно якнайшвидше змінитися для того, щоб здобути перемогу.

«На жаль, коли меншість людей, меншість населення приймає участь у такій великій війні, несе величезні втрати, а інша, більша частина населення, взагалі не дотична до цього… Так війни не виграються. Можна взяти за приклад Першу чеченську кампанію. Якщо я не помиляюсь, близько дев’яти відсотків чоловічого населення країни на той час взяли зброю в руки і почали знищувати російських окупантів, які прийшли до них на землю», – каже військовий.

За його словами, це гарний приклад того, як народ домігся своїх вимог без міжнародної підтримки – тільки завдяки об’єднаності.

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«У них не було танків, у них не було там літаків і так далі. Основна зброя стрілецька була. І все одно люди воювали, тягнули і добилися свого в першій кампанії. На сьогоднішній день в Україні, я думаю, близько чотирьох-п'яти відсотків чоловіків задіяні у такій великій війні, яка у нас зараз відбувається», – розповів «Кавалер».

Раніше повідомлялося, що якщо Україна програє в повномасштабній війні, то з Росією доведеться воювати всьому НАТО. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на слуханнях Комітету з питань збройних сил Палати представників США.

Нагадаємо, ексголовнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що у разі перемоги в Україні Росія буде наступати на країни Балтії або іншу державу НАТО.