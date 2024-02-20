Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна отримає від Канади сотні дронів: подробиці

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна отримає від Канади сотні дронів: подробиці
Дрон SkyRanger R70 оснащений системи відеокамер і має прилади для виявлення та ідентифікації цілей
фото: Teledyne

Очікується, що Канада поставить безпілотники до початку квітня 2024 року

Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger R70 для допомоги у війні з РФ. Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, пише Reuters.

Дрони надасть компанія Teledyne, їхня загальна вартість становить понад 95 млн канадських доларів. 

«Сьогоднішнє оголошення гарантує, що Україна отримає безпілотники, необхідні для виявлення та ідентифікації цілей, які є критично важливими для боротьби. Канада буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – сказав Блер.

Це частина пакета допомоги у 500 мільйонів доларів, який у червні під час візиту до Києва оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Із лютого 2022 року, Канада виділила понад 9,7 млрд канадських доларів на допомогу Україні, зокрема понад 2,4 млрд на військову допомогу.

Блер також сказав, що хоче збільшити виробництво військової продукції в Канаді. Очікується, що Канада поставить дрони SkyRanger до початку квітня 2024 року.

За його словами, ці дрони канадського виробництва – одні з найкращих у світі в своєму класі. Вони оснащені різними системи відеокамер і мають прилади для виявлення та ідентифікації цілей. Безпілотник може переносити вибухівку до 3,5 кілограмів.

До того ж, дрон SkyRanger здатний визначати окремі транспортні засоби й джерела тепла з великої відстані та за поганих погодних умов. 

Нагадаємо, Нідерланди, які нещодавно приєдналися до коаліції дронів, уже почали передавати Україні безпілотники.

Як повідомлялося, у найближчі тижні Франція передасть Україні новітні дрони-камікадзе.

Раніше стало відомо, що німецька технологічна компанія Quantum-Systems передає Україні 100 безпілотників Trinity різних моделей.

Читайте також: Україна створила стратегічний ударний дрон для нічних операцій
Теги: міністр Канада Україна безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
Чи дійсно законопроєкт про допомогу Україні провалився? Білий дім зробив заяву
1 лютого, 03:00
Велике інтерв’ю Володимира Зеленського для італійського телеканалу Rai1: повний текст
Велике інтерв’ю Володимира Зеленського для італійського телеканалу Rai1: повний текст
5 лютого, 13:08
Дрони-камікадзе типу Shahed
РФ привезла на виставку у Саудівську Аравію свої дрони: ціна лякає
6 лютого, 16:31
«Газпром» є частиною російської армії
Як російський «Газпром» підкупляв німецьких політиків: нове розслідування
12 лютого, 10:21
Президент США Джо Байден
Байден прокоментував провал голосування за допомогу Україні
7 лютого, 23:30
Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц
Посол Маркарова розповіла, як може допомогти Україні зустріч Байдена і Шольца
9 лютого, 22:21
Шольц наголосив, що Німеччина є другою країною серед партнерів за допомогою Україні
Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
16 лютого, 14:38
Стартувала коаліція дронів для України
Міноборони повідомило гарну новину про коаліцію дронів для України
17 лютого, 11:58
Винищувачі F-16 можуть з'явитися на озброєнні ЗСУ вже у червні
Коли Україна отримає F-16? ЗМІ назвали місяць
18 лютого, 12:09

Політика

Лідер Сенату США розповів, як Конгрес робить Путіна щасливим
Лідер Сенату США розповів, як Конгрес робить Путіна щасливим
Україна отримає від Канади сотні дронів: подробиці
Україна отримає від Канади сотні дронів: подробиці
Кремль святкуватиме, якщо Трамп стане президентом – Болтон
Кремль святкуватиме, якщо Трамп стане президентом – Болтон
Коаліція дронів. Нідерланди вже почали передавати Україні безпілотники
Коаліція дронів. Нідерланди вже почали передавати Україні безпілотники
Смерть Навального. Євросоюз зробив заяву
Смерть Навального. Євросоюз зробив заяву
Британія закрила одну зі схем для в’їзду біженців з України
Британія закрила одну зі схем для в’їзду біженців з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Японія зробила заяву щодо підтримки України
33K
Росія почала наступ на трьох напрямках одночасно: аналіз ISW
33K
У світі може з'явитися ще одна нафтовидобувна країна
30K
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова
28K
Які правки планують внести в законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа
22K
Більше не до ТЦК? Соратник Зеленського пояснив, кому треба передати питання мобілізації

Новини

День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого
Сьогодні, 00:20
Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї
Вчора, 19:51
Окупанти прицільно атакують енергетичні об’єкти у промислових регіонах – Міненерго
Вчора, 18:57
Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)
Вчора, 15:25
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 19 лютого
Вчора, 06:10
День Державного Герба. Які свята відзначаємо 19 лютого
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua