Україна отримає від Канади сотні дронів: подробиці

Дрон SkyRanger R70 оснащений системи відеокамер і має прилади для виявлення та ідентифікації цілей

Очікується, що Канада поставить безпілотники до початку квітня 2024 року

Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger R70 для допомоги у війні з РФ. Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, пише Reuters.

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Дрони надасть компанія Teledyne, їхня загальна вартість становить понад 95 млн канадських доларів.

«Сьогоднішнє оголошення гарантує, що Україна отримає безпілотники, необхідні для виявлення та ідентифікації цілей, які є критично важливими для боротьби. Канада буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – сказав Блер.

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Це частина пакета допомоги у 500 мільйонів доларів, який у червні під час візиту до Києва оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Із лютого 2022 року, Канада виділила понад 9,7 млрд канадських доларів на допомогу Україні, зокрема понад 2,4 млрд на військову допомогу.

Блер також сказав, що хоче збільшити виробництво військової продукції в Канаді. Очікується, що Канада поставить дрони SkyRanger до початку квітня 2024 року.

За його словами, ці дрони канадського виробництва – одні з найкращих у світі в своєму класі. Вони оснащені різними системи відеокамер і мають прилади для виявлення та ідентифікації цілей. Безпілотник може переносити вибухівку до 3,5 кілограмів.

До того ж, дрон SkyRanger здатний визначати окремі транспортні засоби й джерела тепла з великої відстані та за поганих погодних умов.

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Нагадаємо, Нідерланди, які нещодавно приєдналися до коаліції дронів, уже почали передавати Україні безпілотники.

Як повідомлялося, у найближчі тижні Франція передасть Україні новітні дрони-камікадзе.

Раніше стало відомо, що німецька технологічна компанія Quantum-Systems передає Україні 100 безпілотників Trinity різних моделей.