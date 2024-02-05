Чи здатна російська «оборонка» забезпечити технікою нові резерви армії РФ: оцінка ISW

Російське командування може помилково розцінювати резервну складову як «бездонну діжку»

Російська оборонна промисловість навряд чи зможе повністю забезпечити технікою та озброєнням нові резерви, попри здатність армії РФ підтримувати нинішній темп операцій та зусилля щодо розширення російської «оборонки». Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

За аналізом ISW, російське командування може помилково розцінювати резервну складову як «бездонну діжку». Однак російська промисловість здатна виробляти близько 250-300 «нових та ґрунтовно модернізованих» танків щорічно.

Крім того, заводи росіян можуть ремонтувати та ставити на хід не більше 250-300 танків після тривалого зберігання, або після пошкоджень у боях. Зазначається, що навіть з урахуванням вищих оцінок російська «оборонка» навряд чи зможе забезпечити технікою масштабнішу мобілізацію живої сили, і, ймовірно, їй доведеться різко нарощувати свої потужності для підтримки більших наступальних операцій, на що знадобиться значний час.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому експерти ISW продовжують вважати, що Росія матиме змогу розширити свою технічну базу і накопичити ресурси, якщо вона збереже ініціативу на всьому театрі військових дій протягом 2024 року, хоча навряд чи такою мірою, щоб забезпечити великі маси мобілізованих резервістів, або призовників.

Раніше повідомлялося, що у армії Російської Федерації проблеми з технікою та боєприпасами. Окупантам доводиться діставати запаси часів СРСР.

Нагадаємо, у ЗСУ дуже непроста ситуація зі снарядами на фронті: бійці можуть запускати лише п’ять-сім тисяч боєприпасів на день, тоді як окупанти – 50-70 тисяч. А допомога від Європи просувається дуже повільно.

Як відомо, Європейський Союз надасть Україні лише половину від обіцяних боєприпасів до кінця березня. Раніше в ЄС планували передати мільйон боєприпасів.