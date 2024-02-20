Росія вночі атакувала дронами та ракетами: Повітряні Сили відзвітували про збиті цілі

Росіяни обстрілювали Україну із Білгородська області та Приморсько-Ахтарська

У ніч на 20 лютого українські сили протиповітряної оборони збили 23 із 23 запущених Росією ударних дронів. Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил.

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Зазначається, що вночі росіяни атакували двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Білгородська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька обл.) та 23-ма ударними безпілотниками типу Shahed (Приморсько-Ахтарськ).

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України», – йдеться повідомленні.

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У результаті бойової роботи збито усі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого російські окупанти ударними дронами атакували Полтавську область, внаслідок чого пошкоджено промисловий об'єкт.

Також уранці 20 лютого в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Триває 727-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав сім ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.