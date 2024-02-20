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Росія вночі атакувала дронами та ракетами: Повітряні Сили відзвітували про збиті цілі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія вночі атакувала дронами та ракетами: Повітряні Сили відзвітували про збиті цілі
У результаті бойової роботи збито усі 23 «шахеди»
фото ілюстративне

Росіяни обстрілювали Україну із Білгородська області та Приморсько-Ахтарська

У ніч на 20 лютого українські сили протиповітряної оборони збили 23 із 23 запущених Росією ударних дронів. Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил.

Зазначається, що вночі росіяни атакували двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Білгородська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька обл.) та 23-ма ударними безпілотниками типу Shahed (Приморсько-Ахтарськ).

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України», – йдеться  повідомленні.

У результаті бойової роботи збито усі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого російські окупанти ударними дронами атакували Полтавську область, внаслідок чого пошкоджено промисловий об'єкт. 

Також уранці 20 лютого в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Триває 727-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав сім ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

 

Теги: ракета озброєння окупанти безпілотник росіяни

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