Канада може передати ЗСУ ракети класу «повітря-земля»: що про них відомо

Лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр вимагає відправити CRV7 Україні

Канада розглядає можливість передачі Україні ракет класу «повітря-земля» CRV7, які уряд країни планував утилізувати. Про це пише CBC News.

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Учора, 2 лютого, на засіданні парламенту лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр вимагав відправити ракети CRV7 Україні. Він переконував, що краще віддати боєприпаси Україні, ніж утилізувати.

«Замість того, щоб змусити канадців платити мільйони доларів за виведення з експлуатації цієї зброї, зброю слід віддати Україні, яка може використовувати її для захисту суверенітету», – наголосив Пуальєвр.

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Речник міністра оборони підтвердив, що канадський уряд розглядає можливість надання ракет. Але у відомстві вважають, що перш ніж відправити ракети в Україну, потрібно дізнатися потреби української армії та ефективність ракет.

У Канаді пояснюють, що проблема з постачанням цього озброєння полягає в тому, що країна має десятки тисяч таких ракет та двигунів до них, але не всі вони з боєголовками.

CRV7 – авіаційна некерована ракета канадської розробки калібру 70 мм зі складним оперенням. Це старовинна зброя 1980-х років, призначена для ударів по наземних цілях. Збройні сили Канади мають запас із 83 303 ракет CRV7. Вони були зняті з озброєння на початку 2000-х років. Три роки тому федеральний уряд підписав контракт на кількарічну утилізацію ракет.

Нагадаємо, що 2 лютого до Києва з робочим візитом прибула голова Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою сторони обговорили санкції проти Росії, озброєння для України й не тільки.

Також президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Під час зустрічі президент подякував Канаді за потужну підтримку України під час її протистояння російській агресії. Зокрема він подякував за фінансову, військову та гуманітарну допомогу, яка надається Києву з перших днів повномасштабного вторгнення терористів.

До слова, Канада на фінішній прямій щодо гарантій безпеки для України. Відповідний договір між країнами скоро буде підписаний.