Потрібно повернутися до американського лендлізу для України – депутат Європарламенту

Євродепутат зазначив, що у Сполучених Штатах Америки є достатньо запасів менш сучасних озброєнь

Депутат Європейського парламенту від Литовської Республіки Пятрас Ауштрявічюс (EPP) запропонував повернутись до формату американського лендлізу з метою забезпечення України необхідним озброєнням. Відповідну заяву європарламентар зробив в інтерв'ю Guildhall.

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«По-перше, я, як і раніше, твердо вірю, що здоровий глузд і почуття відповідальності візьмуть гору на Заході, й рішення про допомогу Україні знайде підтримку в обох палатах Конгресу США. Можливо, це буде менше ніж 60 мільярдів доларів, але я твердо вірю, що це буде суттєва сума. В іншому випадку США відійдуть від власної дуже міцної позиції, побудованої раніше – цінності демократії та боротьби за суверенітет держав-партнерів», – заявив політик.

Євродепутат зазначив, що у Сполучених Штатах Америки є достатньо запасів менш сучасних озброєнь, які не менш необхідні Україні та запропонував повернутися до формату лендлізу.

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«Говорячи про способи вирішення виклику забезпечення України озброєнням – це відповідальність політиків виходити з новим баченням та креативними ідеями. Чому б не повернутися до інструменту американського ленд-лізу для озброєння України», – підсумував Пятрас Ауштрявічюс.

Нагадаємо, невелика група європейських країн на чолі з Францією блокує спроби використати гроші ЄС для закупівлі снарядів для України за межами блоку.