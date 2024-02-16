Головна Світ Політика
search button user button menu button

Потрібно повернутися до американського лендлізу для України – депутат Європарламенту

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Потрібно повернутися до американського лендлізу для України – депутат Європарламенту
Пятрас Ауштрявічюс
фото з відкритих джерел

Євродепутат зазначив, що у Сполучених Штатах Америки є достатньо запасів менш сучасних озброєнь

Депутат Європейського парламенту від Литовської Республіки Пятрас Ауштрявічюс (EPP) запропонував повернутись до формату американського лендлізу з метою забезпечення України необхідним озброєнням. Відповідну заяву європарламентар зробив в інтерв'ю Guildhall.

«По-перше, я, як і раніше, твердо вірю, що здоровий глузд і почуття відповідальності візьмуть гору на Заході, й рішення про допомогу Україні знайде підтримку в обох палатах Конгресу США. Можливо, це буде менше ніж 60 мільярдів доларів, але я твердо вірю, що це буде суттєва сума. В іншому випадку США відійдуть від власної дуже міцної позиції, побудованої раніше – цінності демократії та боротьби за суверенітет держав-партнерів», – заявив політик.

Євродепутат зазначив, що у Сполучених Штатах Америки є достатньо запасів менш сучасних озброєнь, які не менш необхідні Україні та запропонував повернутися до формату лендлізу.

«Говорячи про способи вирішення виклику забезпечення України озброєнням – це відповідальність політиків виходити з новим баченням та креативними ідеями. Чому б не повернутися до інструменту американського ленд-лізу для озброєння України», – підсумував Пятрас Ауштрявічюс.

Нагадаємо, невелика група європейських країн на чолі з Францією блокує спроби використати гроші ЄС для закупівлі снарядів для України за межами блоку.

Теги: депутат озброєння лендліз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Філімонов від початку повномасштабного вторгнення захищає країну від російських окупантів
Новий командир батальйону «Вовки да Вінчі» назвав кількість людей, яку треба мобілізувати
12 лютого, 09:57
Депутат групи «За майбутнє» Сергій Рудик є підполковником ЗСУ
Хто із нардепів служив під час повномасштабної війни: інфографіка
10 лютого, 20:44
У 2004 році навіть затвердили примірник бюлетеню, але голосування так і не відбулося
Чиновники, які готували «республіки» на Донбасі, нині працюють у держорганах: архівні документи
8 лютого, 10:57
Війна вплинула на те, який вигляд тепер мають «ікони» РПЦ
Замість облич святих – танк. РПЦ приголомшила «іконою» (фото)
7 лютого, 11:28
Високомобільний комплекс РЕБ «Полонез», який полює на ворожі БПЛА, здатний швидко з’являтися на потрібній ділянці фронту
«Програш у повітрі – це поразка». Виробник назвав найскладніші цілі для РЕБ
4 лютого, 18:00
Армія РФ хоче подарувати Путіну Куп'янськ до виборів
Forbes назвав українське місто, яке РФ хоче захопити до березня
4 лютого, 17:22
Гендиректор Rheinmetall обіцяє збудувати новий завод з виробництва боєприпасів в Німеччині в рекордно короткі терміни
Rheinmetall збудує новий завод із виробництва боєприпасів для України – Bild
29 сiчня, 15:57
Новий президент ПАРЄ займає чітку позицію на підтримку України
Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента
22 сiчня, 14:32
За словами Путіна, ті, хто колись поїхав з різних міркувань, вже повернулись або планують
Путін заявив, що росіяни повертаються додому з Європи через туалети
16 сiчня, 20:38

Політика

Потрібно повернутися до американського лендлізу для України – депутат Європарламенту
Потрібно повернутися до американського лендлізу для України – депутат Європарламенту
«Досить боятися!»: у різних містах Росії почались мітинги
«Досить боятися!»: у різних містах Росії почались мітинги
Путін злякався Майдану. Після смерті Навального москвичі отримали попередження
Путін злякався Майдану. Після смерті Навального москвичі отримали попередження
Дружина Навального після смерті чоловіка звернулася до світу
Дружина Навального після смерті чоловіка звернулася до світу
Смерть Навального. Яке послання Байден дав Путіну ще три роки тому
Смерть Навального. Яке послання Байден дав Путіну ще три роки тому
Смерть Навального. Як відреагував світ?
Смерть Навального. Як відреагував світ?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
ЗСУ виходять із Авдіївки? Третя штурмова повідомила про ситуацію
26K
Одне з міст Німеччини почало видавати біженцям спеціальні картки: подробиці
24K
Пекло в Авдіївці. Усе, що наразі відомо та що говорять захисники
17K
МЗС відреагувало на антиукраїнські акції в Польщі
16K
Українські воїни, ймовірно, виходять із Авдіївки – BBC
15K
У яких країнах Європи найбільші виплати для українських біженців

Новини

Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Сьогодні, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Сьогодні, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
Вчора, 17:26
Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки
Вчора, 11:28
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
Вчора, 09:40
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:58

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua