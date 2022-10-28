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Банкова пояснила, якою має бути нова «формула» Штайнмаєра

Альона Боженко
glavcom.ua
Банкова пояснила, якою має бути нова «формула» Штайнмаєра
Банкова розповіла, що має включати в себе нова «формула» Штайнмаєра
фото із відкритих джерел

Подоляк вважає, що нова «формула» Штайнмаєра має включати максимальну підтримку України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що новою «формулою» Штайнмаєра має стати максимальна військова та фінансова підтримка України. Про це він написав у Twitter.

«Путін повернеться до 23 лютого, де РФ не була ізгоєм. Але ми в жовтні: Путін – кривавий тиран, РФ – терористична держава», – йдеться у повідомленні.

Подоляк зазначив, що сьогоднішня промова президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра стала вироком російським фантазіям про слабку Європу.

«Нова «формула» Штайнмаєра: максимальна військова та фінансова підтримка України», – пояснив Подоляк.

Зауважимо, у п'ятницю, 28 жовтня, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про те, що Німеччина й Росія перебувають у протистоянні, а тому «немає місця старим мріям» щодо РФ.

«Якщо ми подивимося на сьогоднішню Росію, то в ній немає місця старим мріям. Наші країни сьогодні протистоять одна одній», – сказав Штайнмаєр.

За словами президента ФРН, повномасштабне вторгнення Росії здійснило «розрив епохи», що занурило Німеччину в «інший час і невпевненість».

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок, 25 жовтня. Це його перша поїздка до України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Німецький президент мав намір зустрітися з Зеленським у Києві 20 жовтня. Однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки.

Президент Німеччини під час візиту до України відвідав Корюківку на Чернігівщині. Там він був змушений спуститися у бомбосховище, оскільки була оголошена повітряна тривога. 

Президент Володимир Зеленський увечері 25 жовтня зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. Згодом Штайнмаєр під час спільного із Зеленським брифінгу повідомив, що Німеччина незабаром планує надати Україні дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000. 

Теги: росія Німеччина війна держава президент Формула Штайнмайера

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