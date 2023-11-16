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Ізраїль знищує інфраструктуру ХАМАСу на півночі Гази

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїль знищує інфраструктуру ХАМАСу на півночі Гази
Армія Ізраїлю має намір і надалі ліквідовувати членів ХАМАСу та знищувати їхню інфраструктуру
фото з відкритих джерел

ЦАХАЛ близький до знищення інфраструктури ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю близька до того, щоб знищити військову інфраструктуру угруповання ХАМАС на півночі Гази. Про це заявив очільник штабу ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Герці Га-Леві.

«Ми завершимо це, у нас є ще деякі справи, але ми близькі до мети», – сказав Га-Леві. За його словами, ЦАХАЛ має намір продовжувати рух у Секторі Гази, ліквідовуючи членів ХАМАСу та знищуючи інфраструктуру.

16 листопада ЦАХАЛ повідомив, що завдав авіаударів по об’єктах ліванського ісламістського угруповання «Хезболла». 

Крім того, нещодавно ізраїльські війська завдали удару по терористу, який діяв на території Лівану.

Також Ізраїль взяв під оперативний контроль гавань Гази. Під час операції було знищено 10 тунелів ХАМАСу та чотири споруди, які використовувалися для терору. Десятьох бойовиків було вбито.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підірвала будівлю парламенту ХАМАСу в місті Газа.

13 листопада ізраїльська армія зайшла у парламент ХАМАСу в Газі. Повідомлялося, що ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази, тоді як ЦАХАЛ рухається до повного захоплення міста Газа. За словами міністра оборони Ізраїлю Галланта, ізраїльські війська наступають «відповідно до планів і виконують завдання точно, зі смертельними наслідками».

До слова, Армія оборони Ізраїлю повідомила про здійснення точної та цілеспрямованої операції проти ХАМАСу в найбільшій лікарні Сектора Гази «Аль-Шифа».

Теги: ХАМАС армія Ізраїль

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