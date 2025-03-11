Перемовини між США та Україною: делегації представлять спільну заяву – FT

11 березня, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії

Продовження переговорів на другий день не заплановано

Україна та США представлять спільну заяву за підсумками цілого дня переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Коли точно заява буде опублікована, наразі невідомо. Водночас зазначається, що продовження переговорів на другий день не заплановано.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії. Ключовою темою стане війна в Україні. Американську сторону представлятимуть: держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, а українську: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Раніше стало відомо, що українська делегація спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії. Американську делегацію будуть запевняти, що президент Зеленський хоче швидкого завершення війни в Україні.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс вже зробила заяву щодо перебігу перемовин США та України в Саудівській Аравії. За її словами, Америка налаштована оптимістично щодо переговорів. До того ж, нібито очікуються «фантастичні новини».

«Ми оптимістично налаштовані щодо зустрічі делегацій США та України. Очікуємо фантастичні новини для людства», – заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс.

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій.