Головна Світ Політика
search button user button menu button

Перемовини між США та Україною: делегації представлять спільну заяву – FT

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Перемовини між США та Україною: делегації представлять спільну заяву – FT
11 березня, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії
фото: x.com/andrii_sybiha

Продовження переговорів на другий день не заплановано

Україна та США представлять спільну заяву за підсумками цілого дня переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Коли точно заява буде опублікована, наразі невідомо. Водночас зазначається, що продовження переговорів на другий день не заплановано.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії. Ключовою темою стане війна в Україні. Американську сторону представлятимуть: держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, а українську: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Раніше стало відомо, що українська делегація спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії. Американську делегацію будуть запевняти, що президент Зеленський хоче швидкого завершення війни в Україні.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс вже зробила заяву щодо перебігу перемовин США та України в Саудівській Аравії. За її словами, Америка налаштована оптимістично щодо переговорів. До того ж, нібито очікуються «фантастичні новини».

«Ми оптимістично налаштовані щодо зустрічі делегацій США та України. Очікуємо фантастичні новини для людства», – заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс.

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій. 

Читайте також:

Теги: переговори Марко Рубіо Рустем Умєров Андрій Сибіга радник Андрій Єрмак війна міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наша задача – не впасти з емоційних гойдалок і в усьому цьому угарі не завалити державу
Ні до Паски, ні іншим ближчим часом війна не закінчиться
19 лютого, 12:08
Москва таким чином виводить себе з фокуса уваги і переводить розмову у площину обговорення слабкості і недоліків України
Щоб закінчити війну, варто щось змінювати не в Україні, а у Росії
25 лютого, 19:38
Днями журналіст Юрій Бутусов повідомив, що генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи «Велика Новосілка»
Екскомандувач Об'єднаних сил Наєв прибув на фронт
13 лютого, 08:59
Продовження присутності в Сирії було стратегічною метою Путіна
Путін хоче зберегти військові бази у Сирії – Bloomberg
17 лютого, 16:20
Путін хоче продовжувати війну до повної капітуляції України
Путіну буде важче продовжувати війну через її вплив на російську економіку – ISW
25 лютого, 07:14
Російські та американські дипломати зустрічались у Саудівській Аравії 18 лютого
Ексглава МЗС Росії: Переговори в Ер-Ріяді були принизливими для Америки
28 лютого, 17:28
Метінвест обіцяє вкласти в екологічну модернізацію своїх підприємств в Україні 8 млрд євро
Метінвест обіцяє вкласти в екологічну модернізацію своїх підприємств в Україні 8 млрд євро
3 березня, 11:55
Американський лідер хоче, щоб країни уклали мирний договір
Ні в України, ні в Росії насправді немає козирів – Трамп
Вчора, 14:23
Зеленський у Джидді має зустрітись зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії
Зеленський прибув до Саудівської Аравії
Вчора, 17:17

Політика

«Завдяки йому відбувся прорив». Рютте знайшов, за що похвалити Трампа
«Завдяки йому відбувся прорив». Рютте знайшов, за що похвалити Трампа
Перемовини між США та Україною: делегації представлять спільну заяву – FT
Перемовини між США та Україною: делегації представлять спільну заяву – FT
«Очікуємо фантастичні новини», – речниця Держдепу США про перемовини з Україною
«Очікуємо фантастичні новини», – речниця Держдепу США про перемовини з Україною
«Готові співпрацювати». Китай відреагував на переговори України та США
«Готові співпрацювати». Китай відреагував на переговори України та США
Атака дронів на нафтопровід «Дружба» зупинила поставки в Угорщину: реакція Сіярто
Атака дронів на нафтопровід «Дружба» зупинила поставки в Угорщину: реакція Сіярто
Трамп вводить додаткові мита на товари з Канади і знову кличе «стати штатом» США
Трамп вводить додаткові мита на товари з Канади і знову кличе «стати штатом» США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 березня 2025
48K
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
17K
Угорський депутат, який зірвав виступ Орбана, за день назбирав гроші на штраф
12K
Перемовини в Саудівській Аравії. Польський прем'єр звернувся до України та США
7154
Кличка послали у нокдаун. Розслідувачі назвали головних учасників дерибану землі у Києві

Новини

Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Сьогодні, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Вчора, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua