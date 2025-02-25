Щоб закінчити війну, варто щось змінювати не в Україні, а у Росії
Війну не зупинити «змінами в Україні», а лише змінами у Росії
Зверніть увагу, як Кремль майстерно робить наші внутрішньополітичні питання предметом міжнародного обговорення. Вибори, рейтинги українських політиків, «конфлікт в Україні»…
На жаль, воно працює. Багато хто у світі так чи інакше обговорює це, використовує навʼязану Росією термінологію.
Москва таким чином виводить себе з фокуса уваги і переводить розмову у площину обговорення слабкості і недоліків України.
Дуже сильно дратує, коли будь-хто з України допомагає цьому генерованому Росією дискурсу про залежність війни від наших внутрішніх питань. Це в основі своїй маніпуляції, бо війна розпочалася не через наші внутрішні проблеми, а через бажання росіян знищити нас.
Отже, категорично неприйнятно обговорювати будь-які питання нашого внутрішньополітичного життя у контексті дискусій про завершення війни.
Це, врешті-решт, міждержавна війна, а не внутрішній конфлікт.
Відчуйте цю різницю перед тим, як включатися у розпочату Москвою міжнародну дискусію про «конфлікт в Україні», який нібито розпочався через внутрішньоукраїнські проблеми.
І щоб закінчити війну, буцімто варто щось зробити в Україні.
Щоб закінчити цю війну, варто щось змінювати не в Україні, а у Росії.
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