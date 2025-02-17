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Путін хоче зберегти військові бази у Сирії – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Путін хоче зберегти військові бази у Сирії – Bloomberg
Продовження присутності в Сирії було стратегічною метою Путіна
фото із відкритих джерел

Bloomberg: Росія має намір зберегти скорочену військову присутність у Сирії після Асада 

Росія збереже військову присутність у Сирії, включаючи свої бази, незважаючи на зміну влади в арабській країні. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Росія, ймовірно, збереже скорочену військову присутність у Сирії, досягнувши ключової мети диктатора Володимира Путіна після падіння режиму Асада, який він підтримував.

«Джерела повідомили, що Москва наближається до угоди з новим сирійським урядом, яка дозволить їй зберегти частину персоналу та обладнання в країні», – наголошується у матеріалі агентства.

Перша телефонна розмова між Володимиром Путіним і виконувачем обов'язків президента Сирії Ахмедом аль-Шараа, що відбулася минулого тижня, демонструє, що переговори між сторонами лише набирають обертів, пише Bloomberg.

Путін хоче зберегти військові бази у Сирії – Bloomberg фото 1

Зокрема, передбачається, що Росія збереже контроль над військово-морськими та військово-повітряними базами в Сирії, які їй належали до втечі колишнього глави держави Башара Асада. Проти збереження російських баз у Сирії виступали європейські політики. Деякі країни Південної Європи, як пише Bloomberg, висловили стурбованість зростанням російської присутності в Лівії у разі ліквідації російських баз у Сирії.

Збереження Росією морської бази в Тартусі та авіабази Хмеймім опинилося під питанням після падіння режиму Асада наприкінці минулого року. Російська влада розпочала переговори з новим урядом у Дамаску, однак у січні вони зайшли в глухий кут, зазначають журналісти.

Російський диктатор Володимир Путін поговорив телефоном з перехідним президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа, який очолив повстанців під час повалення режиму Башара аль-Асада. 

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Теги: росія Сирія Башар Асад військові влада Москва переговори

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