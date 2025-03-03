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Метінвест обіцяє вкласти в екологічну модернізацію своїх підприємств в Україні 8 млрд євро

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Метінвест обіцяє вкласти в екологічну модернізацію своїх підприємств в Україні 8 млрд євро

Метінвест готовий розпочати зелену модернізацію активів в Україні після закінчення війни

Попри воєнні ризики, у 2024 році загальний обсяг інвестицій компанії Метінвест сягнув близько $670 млн на майданчиках в Україні. Наразі компанія має стратегію модернізації своїх підприємств на 8 млрд євро – чекає лише на завершення війни. Про це розповів генеральний директор Юрій Риженков в інтерв’ю Forbes.

«Ми маємо стратегію зеленої модернізації українських підприємств вартістю $8 млрд на 7-10 років. Готові стартувати з цією стратегією одразу, щойно війна закінчиться й Україна отримає гарантії безпеки», – пояснив Риженков.

Він також розповів, що цьогоріч у Метінвест за власні кошти виконує проєкт згущення хвостової пульпи на Північному ГЗК та ремонт доменної печі №9 на «Каметсталі». Обсяг інвестицій лише в ці проєкти в Україні – близько $50 млн.

«Також маємо проект з будівництва заводу з виробництва зеленої сталі в Італії. Орієнтовна вартість спільного проєкту – 2,5 млрд євро. Левову частку буде профінансовано коштом кредитів і грантів, які надаються в Європейському Союзі. Цей проєкт стане прикладом для майбутньої модернізації «Запоріжсталі» та «Каметсталі». З іншого боку, цей завод – відповідь на тренд на декарбонізацію, що спонукає модернізувати й залізорудні активи під вимоги зеленої металургії», – зауважив Риженков.

Також, за його словами, Метінвест розглядає можливості інвестицій - у Східній та Південній Європі – регіонах, де можна створити синергію з наявними бізнес-процесами й українськими активами.

Нагадаємо, від початку війни Метінвест Ріната Ахметова спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 8,4 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Крім того, у 2024 році Метінвест перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн, що становит

Теги: війна бізнес завод ремонт екологія

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