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«Очікуємо фантастичні новини», – речниця Держдепу США про перемовини з Україною

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Очікуємо фантастичні новини», – речниця Держдепу США про перемовини з Україною
11 березня, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії
фото: x.com/andrii_sybiha

«Ми оптимістично налаштовані щодо зустрічі делегацій США та України»

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс зробила заяву щодо перебігу перемовин США та України в Саудівській Аравії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі посадовиці.

За її словами, Америка налаштована оптимістично щодо переговорів. До того ж, нібито очікуються «фантастичні новини».

«Ми оптимістично налаштовані щодо зустрічі делегацій США та України. Очікуємо фантастичні новини для людства», – заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс.

Нагадаємо, 10 березня, президент України Володимир Зеленський прибув у Саудівську Аравію.

Сьогодні, 11 березня, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії. Ключовою темою стане війна в Україні. Американську сторону представлятимуть: держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, а українську: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Раніше стало відомо, що українська делегація спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії. Американську делегацію будуть запевняти, що президент Зеленський хоче швидкого завершення війни в Україні.

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій. 

Водночас Китай підтримує всі зусилля щодо мирного врегулювання війни в Україні. Пекін сподівається на справедливе та тривале рішення, яке влаштує всі сторони. 

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Теги: міністр війна президент радник Андрій Сибіга соцмережі переговори

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