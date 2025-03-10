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Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський прибув до Саудівської Аравії
Зеленський у Джидді має зустрітись зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії
архівне фото візиту Зеленського у 2023 році: Reuters

Очікується, що переговори стосуватимуться безпекової ситуації, військової допомоги та мирних ініціатив

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 10 березня, прибув у Саудівську Аравію, де мають відбутися українсько-американські переговори щодо завершення війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Як зазначається, Зеленський у Джидді має зустрітись зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом. Очікується, що переговори стосуватимуться безпекової ситуації, військової допомоги та мирних ініціатив.

Нагадаємо, 10 березня, відбудеться візит президента України Володимира Зеленського та української делегації до Саудівської Аравії. Зеленський зустрінеться зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Завтра, 11 березня, пройде зустріч делегацій України та США. Сторони говоритимуть про припинення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком». 

«Україна готова працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру... Україна найбільше зацікавлена в мирі. Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру», – йдеться у датованому 6 березня дописі президента України, у якому Володимир Зеленськийанонсував сьогоднішній візит. 

Водночас американська делегація зустрінеться в Саудівській Аравії не тільки з представниками України, а й з посадовцями Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як зазначає джерело, цього тижня головні посадові особи адміністрації Дональда Трампа проведуть окремі зустрічі з російськими та українськими офіційними особами в Саудівській Аравії.

Як повідомлялося, Британія консультує Україну з питань проведення переговорів із США у Саудівській Аравії, щоб не допустити нової сварки між українською та американською сторонами. 

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій. 

Теги: Володимир Зеленський переговори Саудівська Аравія

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