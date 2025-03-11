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«Готові співпрацювати». Китай відреагував на переговори України та США

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Готові співпрацювати». Китай відреагував на переговори України та США
фото: PAP/EPA

«Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання»

Китай підтримує всі зусилля щодо мирного врегулювання війни в Україні. Пекін сподівається на справедливе та тривале рішення, яке влаштує всі сторони. Як повідомляє Главком, про це заявила на брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін.

«Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання «української кризи» та сподівається, що всі залучені сторони зможуть досягти справедливого, тривалого і прийнятного рішення», – сказала Мао.

За її словами, Китай і надалі виступатиме за політичне вирішення «російсько-українського конфлікту».

«Китай готовий продовжувати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні «кризи», – зазначила вона.

Нагадаємо, 10 березня, президент України Володимир Зеленський прибув у Саудівську Аравію.

Сьогодні, 11 березня, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії. Ключовою темою стане війна в Україні. Американську сторону представлятимуть: держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, а українську: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Раніше стало відомо, що українська делегація спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії. Американську делегацію будуть запевняти, що президент Зеленський хоче швидкого завершення війни в Україні.

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій. 

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Теги: США Китай Україна переговори

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