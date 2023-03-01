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Партнерство Білорусі та Китаю? Що насправді випросив Лукашенко у Сі Цзіньпіня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Партнерство Білорусі та Китаю? Що насправді випросив Лукашенко у Сі Цзіньпіня
Президент Білорусі Олександр Лукашенко та Голова КНР Сі Цзіньпін провели офіційні перемовини
фото:www.belta.by

Лукашенко та Сі Цзіньпін закріпили наміри у спільній декларації, яку у Білорусії уже назвали «новою епохою партнерства Білорусі та Китаю»

Президент Китаю Сі Цзіньпін і його білоруський колега Олександр Лукашенко на переговорах у Пекіні закликали до припинення вогню та переговорів щодо політичного врегулювання війни в Україні, а також підписали спільну декларацію про партнерство. Її кишенькові білоруські ЗМІ уже називають «історичною», хоч ніяких конкретних планів під час перемовин між країнами озвучено не було.

Лідери двох країн виступили зі спільною заявою в середу, в якій висловили «глибоку стурбованість розвитком війни в європейському регіоні та надзвичайну зацікавленість у якнайшвидшому встановленні миру в Україні», повідомляє білоруське державне інформаційне агентство Белта.

«Білорусь і Китай зацікавлені в недопущенні ескалації кризи і готові докласти зусиль для відновлення регіонального миру і порядку», – додали в ньому.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко та Голова КНР Сі Цзіньпін за підсумками офіційних переговорів у Пекіні ухвалили спільну заяву про подальший розвиток зразкових відносин всепогодного та всебічного стратегічного партнерства Білорусі та КНР.

«Двосторонні відносини зробили історичний стрибок уперед і стали взірцем міжнародних відносин нового типу. Зважаючи на високий рівень співробітництва між державами, а також з метою підвищення добробуту двох країн та їх народів, сторони домовилися про подальший розвиток всепогодного та всебічного партнерства між двома країнами у нову епоху», – йдеться у спільній декларації країн.

Домовилися про постійне розширення взаємних інвестицій та сприяння співпраці по лінії ділових кіл та фінансових інститутів. Зокрема, йдеться про нарощування використання національних валют у двосторонній співпраці у торговельній, інвестиційній та фінансовій сферах.

Пріоритетними напрямами співробітництва визначено розширення взаємних прямих інвестицій, створення спільних високотехнологічних інноваційних виробництв, розвиток спільного бізнесу між суб'єктами господарювання двох країн, заохочення підприємницької ініціативи.

Нагадаємо, Пекін дедалі голосніше закликає до миру, оскільки конфлікт в Україні затягується, і заперечує, що надаватиме зброю Москві після того, як офіційні особи США заявили, що Китай розглядає можливість зробити це.

Минулого тижня було опублікувано документ із 12 пунктів із закликом до всеосяжного припинення вогню в Україні, який в основному підсумовував попередню позицію Китаю та був скептично сприйнятий на Заході.

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Теги: конфлікт Сі Цзіньпін відео Китай Олександр Лукашенко Білорусь

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