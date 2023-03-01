Партнерство Білорусі та Китаю? Що насправді випросив Лукашенко у Сі Цзіньпіня

Лукашенко та Сі Цзіньпін закріпили наміри у спільній декларації, яку у Білорусії уже назвали «новою епохою партнерства Білорусі та Китаю»

Президент Китаю Сі Цзіньпін і його білоруський колега Олександр Лукашенко на переговорах у Пекіні закликали до припинення вогню та переговорів щодо політичного врегулювання війни в Україні, а також підписали спільну декларацію про партнерство. Її кишенькові білоруські ЗМІ уже називають «історичною», хоч ніяких конкретних планів під час перемовин між країнами озвучено не було.

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Лідери двох країн виступили зі спільною заявою в середу, в якій висловили «глибоку стурбованість розвитком війни в європейському регіоні та надзвичайну зацікавленість у якнайшвидшому встановленні миру в Україні», повідомляє білоруське державне інформаційне агентство Белта.

«Білорусь і Китай зацікавлені в недопущенні ескалації кризи і готові докласти зусиль для відновлення регіонального миру і порядку», – додали в ньому.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко та Голова КНР Сі Цзіньпін за підсумками офіційних переговорів у Пекіні ухвалили спільну заяву про подальший розвиток зразкових відносин всепогодного та всебічного стратегічного партнерства Білорусі та КНР.

«Двосторонні відносини зробили історичний стрибок уперед і стали взірцем міжнародних відносин нового типу. Зважаючи на високий рівень співробітництва між державами, а також з метою підвищення добробуту двох країн та їх народів, сторони домовилися про подальший розвиток всепогодного та всебічного партнерства між двома країнами у нову епоху», – йдеться у спільній декларації країн.

Домовилися про постійне розширення взаємних інвестицій та сприяння співпраці по лінії ділових кіл та фінансових інститутів. Зокрема, йдеться про нарощування використання національних валют у двосторонній співпраці у торговельній, інвестиційній та фінансовій сферах.

Пріоритетними напрямами співробітництва визначено розширення взаємних прямих інвестицій, створення спільних високотехнологічних інноваційних виробництв, розвиток спільного бізнесу між суб'єктами господарювання двох країн, заохочення підприємницької ініціативи.

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Нагадаємо, Пекін дедалі голосніше закликає до миру, оскільки конфлікт в Україні затягується, і заперечує, що надаватиме зброю Москві після того, як офіційні особи США заявили, що Китай розглядає можливість зробити це.

Минулого тижня було опублікувано документ із 12 пунктів із закликом до всеосяжного припинення вогню в Україні, який в основному підсумовував попередню позицію Китаю та був скептично сприйнятий на Заході.