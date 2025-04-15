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Венс розгнівався, що Зеленський звинуватив його у виправданні дій Путіна

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Венс розгнівався, що Зеленський звинуватив його у виправданні дій Путіна
За словами Венса, його позиція означає, що він «морально підтримує російську справу» чи повномасштабне вторгнення
фото: REUTERS/Kent Nishimura

Венс наголосив, що засуджував Росію з 2022 року, але відтоді намагався зрозуміти стратегічні цілі обох сторін

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував слова президента Володимира Зеленського щодо того, що той виправдовує дії глави Кремля Володимира Путіна. Як передає «Главком», слова американського віцепрезидента цитує агентство Reuters.

Відповідаючи на нещодавні коментарі Зеленського про те, що він виправдовує дії Путіна, Венс сказав, що засуджував Росію з 2022 року, але відтоді намагався зрозуміти стратегічні цілі обох сторін, щоб знайти рішення.

За словами Венса, це не означає, що він «морально підтримує російську справу» чи повномасштабне вторгнення.

«Але ви повинні спробувати зрозуміти, які їхні стратегічні червоні лінії, так само як ви повинні спробувати зрозуміти, що українці намагаються вийти з конфлікту. Я думаю, що для Зеленського трохи абсурдно говорити (американському - ред.) уряду, який зараз тримає весь його уряд і військові зусилля разом, що ми якимось чином на боці росіян», – додав він.

Нагадаємо, 14 квітня, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю CBS News 60 Minutes. У ньому він прокоментував відносини з новою адміністрацією Трампа та закликав американського лідера приїхати в Україну. «Главком» зібрав головні тези президента.

Зеленський пояснив, що від американських партнерів, зокрема від віцепрезидента Джей Ді Венса, неодноразово чув думку, що, мовляв, росіяни також страждають і гинуть.

«Не ми напали – це перше. Мені здається, що віцепрезидент Джей ді Венс якимось чином виправдовує дії Путіна. Я намагався пояснити йому, що тут не можна шукати щось посередині, тут є агресор, а є жертва. Росіяни – агресор, ми – жертва. Це всі розуміють», – наголосив президент.

Президент додав: «Я перебуваю в Україні і розумію, що відбулося, а він зовсім не розуміє. Він говорить тими самими фразами, якими до цього говорили росіяни по телевізору». Президент наголосив на великому впливі інформаційної політики РФ на США. 

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Теги: Джей Ді Венс Володимир Зеленський

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