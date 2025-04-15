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Венс зламав кубок під час нагородження студентської команди з американського футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Венс зламав кубок під час нагородження студентської команди з американського футболу
Венс тримає в руках поламаний кубок
фото: AP

Трофей розламався на дві частини, коли Венс намагався вручити його команді Buckeyes

Віцепрезидент США Джей Ді Венс впустив з рук кубок, коли нагороджував університетську команду штату Огайо з американського футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

Команду Buckeyes нагороджували після її перемоги в північноамериканській студентській лізі NCAA з американського футболу.

Участь у церемонії нагородженні брали президент США Дональд Трамп та Джей Ді Венс. Коли віцепрезидент США намагався взяти кубок, щоб вручити його Buckeyes, трофей розламався на дві частини.

«Я не хотів, щоб трофей дістався комусь іншому після мене, тому вирішив його розбити», – пожартував Венс в Х.

Після нагородження команда подарувала Трампу футболку з написом Trump 47.

Нагадаємо, нападник збірної України з футболу та італійської «Роми» Артем Довбик став найкращим футболістом Серії А у березні.

У березні цього року в матчах Серії А Довбик забив 3 голи в 4 матчах. Українця визнали найкращим у голосуванні на сайті EA Sports, і вже з’явилась його унікальна картка в FIFA.

Конкурентами Артема були Умар Соле («Удінезе»), Ніколо Фаджолі («Фіорентина»), Ніколо Барелла («Інтер»), Люка Да Кунья («Комо»),  Ріккардо Орсоліні («Болонья»).

Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А та перша перемога у голосуванні.

Як повідомлялося, олімпійський чемпіон з класичної боротьби та народний депутат України Жан Беленюк оригінально прокоментував слова головного тренера «Роми» Клаудіо Раньєрі про те, що нападнику Артему Довбику потрібно займатись греко-римською боротьбою.

«За три місяці зроблю з Довбика чемпіона Італії з греко-римської боротьби», – написав Беленюк.

У цьому сезону Артем Довбик забив 16 голів та віддав 4 гольові передачі в 40 матчах у складі «Роми».

Теги: Джей Ді Венс Дональд Трамп США американський футбол NCAA

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