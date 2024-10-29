Північна Корея посилила охорону Кім Чен Ина: причина

Цього року лідер КНДР з'являвся на публіці понад 110 разів, що на 60% перевищує показники минулого року

Північна Корея посилила охорону свого лідера Кім Чен Ина через можливі спроби замаху. Про це повідомляє Newsweek.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) заявила: «Північна Корея підвищує рівень безпеки у підготовці до можливого замаху на Кім Чен Ина».

Зазначається, що навколо Кім Чен Ина розгорнуто спеціальні системи глушіння зв'язку та обладнання для виявлення дронів. Видання також підкреслило, що цього року лідер КНДР з'являвся на публіці понад 110 разів, що на 60% перевищує показники минулого року.

Нагадаємо, цього тижня південнокорейська делегація відвідає Україну, аби поділитися інформацією щодо відправлення військ КНДР до Росії та обговорити заходи співпраці.

Минулого тижня Юн зазначив, що Сеул може розглянути можливість надання зброї Україні, що може свідчити про зміну його політики, яка раніше полягала лише у наданні гуманітарної допомоги.

Також міністерство закордонних справ Південної Кореї висловило стурбованість після того, як Росія ратифікувала оборонний договір з Північною Кореєю, і закликало Москву припинити «незаконну співпрацю» з Пхеньяном.