Південна Корея повідомила, за якої умови відправить зброю Україні

Південна Корея пообіцяла «не сидіти склавши руки» у відповідь на відправку північнокорейський військових до РФ

Сеул дотримується принципу відмови від прямих поставок летальної зброї

Сеул може переглянути питання надання зброї Україні в разі посилення військової активності Північної Кореї. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Під час виступу очільник країни заявив, що Південна Корея «не сидітиме склавши руки» у відповідь на відправку військ КНДР до Росії.

«Якщо Північна Корея відправить спецпризначенців на війну в Україну, ми будемо надавати підтримку Україні крок за кроком і розглянемо можливість вжиття необхідних заходів для забезпечення безпеки Корейського півострова», – заявив Юн.

За словами президента Південної Кореї, країна дотримується принципу відмови від прямих поставок летальної зброї, але у цьому випадку може переглянути дане питання. Це залежатиме від військової активності Північної Кореї.

«Республіка Корея ніколи не буде сидіти склавши руки і вживатиме необхідних заходів крок за кроком у координації з міжнародним співтовариством залежно від розвитку військового співробітництва між Північною Кореєю і Росією», – заявив він.

Нагадаємо, Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР заробили на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії у озброєннях.

Джерела також повідомляють, що у розпорядженні Пхеньяна близько двох сотень підприємств, які працюють на потреби військово-промислового комплексу. Заводи виробляють усі необхідні види зброї та боєприпасів, за винятком винищувачів. При цьому обсяги виробництва оцінити практично неможливо через підвищену таємність. Крім того, частина військових заводів Північної Кореї знаходиться під землею.

До слова, російська Держдума ратифікувала Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Одна з його статей передбачає взаємну військову допомогу.