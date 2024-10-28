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РФ перевозить війська КНДР у цивільних вантажівках: ГУР перехопило розмову з блокпоста

Степан Гафтко
glavcom.ua
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РФ перевозить війська КНДР у цивільних вантажівках: ГУР перехопило розмову з блокпоста
ГУР перехопило розмову росіян
фото з відкритих джерел

Північнокорейські війська можуть використовуватись для війни в Україні

Найманців з КНДР росіяни везуть на фронт вантажівками з цивільними номерами. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила пресслужба Головного управління розвідки України. 

27 жовтня 2024 року поліцаї держави-агресора Росії на трасі «Курск-Воронєж» зупинили вантажівку КамАЗ з цивільними номерами, завантажену північнокорейськими військовими. У водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження. 

«У здобутому ГУР МО черговому радіоперехопленні штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних документів», –йдеться в повідомленні пресслужби ГУР.

Нагадаємо, журналісти газети The Telegraph пояснили, що залучення північнокорейських військових може значно посилити позиції Росії, яка зазнає великих втрат в Україні. Проте і Північна Корея, безсумнівно, отримує вигоду від цієї угоди.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

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Теги: ГУР росіяни фронт президент Telegram Володимир Зеленський Північна Корея військові

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