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Перші підрозділи військових з КНДР прибули в зону бойових дій – розвідка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Перші підрозділи військових з КНДР прибули в зону бойових дій – розвідка
На злагодження військових з Північної Кореї виділено декілька тижнів
фото з відкритих джерел

Чисельність перекинутих до РФ північнокорейських військових становить близько 12 тис. осіб

Північнокорейські війська вже прибули в зону бойових дій. Зокрема, 23 жовтня 2024 року їхню появу було зафіксовано на Курщині. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Підготовка солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході РФ – «Барановський» (Уссурійськ), «Донгуз» (Улан-уде), «Єкатиринославський» (Єкатеринославка), 248-й (Князе-Волконське) та 249-й (Сергіївка). На злагодження військових з Північної Кореї, яких Росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів.

За оцінками розвідників, чисельність перекинутих до РФ північнокорейських військових зараз становить близько 12 тис. осіб, серед них – 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали. Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР Москва призначила заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова.

Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грамів мила.

Нагадаємо, Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

Джерела також повідомляють, що у розпорядженні Пхеньяна близько двох сотень підприємств, які працюють на потреби військово-промислового комплексу. Заводи виробляють усі необхідні види зброї та боєприпасів, за винятком винищувачів. При цьому обсяги виробництва оцінити практично неможливо через підвищену таємність. Крім того, частина військових заводів Північної Кореї знаходиться під землею.

До слова, російська Держдума ратифікувала Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Одна з його статей передбачає взаємну військову допомогу.

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Теги: розвідка росія війна Північна Корея ГУР Курщина

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