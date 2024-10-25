Шольц стурбований присутністю північнокорейських військ у Росії

Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій

За словами Шольца, наявність військ КНДР демонструє те, що Путін «перебуває у скрутному становищі»

Не можна недооцінювати можливу участь військ Північної Кореї у війні Росії проти України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи присутність північнокорейських військових на території РФ, повідомляє n-tv.

Німецький канцлер зазначив, що дуже стурбований інформацією про можливе залучення північнокорейських військ у війну. «Звичайно, це те, що ще більше загострює ситуацію, але це також показує, що російський президент перебуває у скрутному становищі», – сказав Шольц.

Шольц вважає, що наразі необхідно разом з Україною обговорити, «як ми, можливо, можемо досягти справедливого і чесного миру».

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО, яка є першим пунктом «плану перемоги», сказавши, що це питання не стоїть на порядку денному.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, Bloomberg із посиланням на документи південнокорейської розвідки зазначає, що Північна Корея найближчим часом направить до Росії другу групу військ. Наразі перша група з 1,5 тис. елітних спецназівців проходить підготовку на Далекому Сході; вони прибули до порту Владивостока з 8 по 13 жовтня після першого візиту російських військово-морських суден у води КНДР з 1990 року. Як очікується, до Росії прибуде 10 тис. північнокорейських військових, наголошується в документах розвідки Південної Кореї.