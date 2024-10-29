Зеленський провів розмову з очільником Південної Кореї: говорили про війська КНДР

Лідери країн обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну

Україна та Південна Корея посилить обмін розвідданим та експертизою, а також активізують контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію з боку Росії та Північної Кореї. Про це повідомив український лідер за підсумками телефонної розмови з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем.

«Щонайперше подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за вже надану й анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу», – зазначив Зеленський.

Лідери країн обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну.

«Висновок один – ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав. Надав співрозмовнику свіжі дані про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тис.», – каже президент.

У межах домовленості про посилення співпраці Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій.

Крім того, президент України запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України.

Нагадаємо, цього тижня південнокорейська делегація відвідає Україну, аби поділитися інформацією щодо відправлення військ КНДР до Росії та обговорити заходи співпраці.

Минулого тижня Юн зазначив, що Сеул може розглянути можливість надання зброї Україні, що може свідчити про зміну його політики, яка раніше полягала лише у наданні гуманітарної допомоги.

Також міністерство закордонних справ Південної Кореї висловило стурбованість після того, як Росія ратифікувала оборонний договір з Північною Кореєю, і закликало Москву припинити «незаконну співпрацю» з Пхеньяном.

Водночас Міністр закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей вирушила до Москви з черговим візитом. Ця поїздка північнокорейської чиновниці до Росії проходить на тлі повідомлень про відправлення північнокорейських військових до країни-агресора для надання допомоги у війні проти України.