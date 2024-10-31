Північна Корея запустила балістичну ракету

КНДР проводить випробування балістичних ракет

У четвер Північна Корея здійснила випробувальний запуск балістичної ракети у бік східних вод країни. Про це повідомляють військові Південної Кореї, на яких посилається AP.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї у короткому повідомленні зазначив, що запуск відбувся в четвер вранці, проте не надав жодних додаткових деталей, зокрема, про відстань, на яку пролетіла ракета.

Цей запуск відбувся наступного дня після того, як військова розвідка Південної Кореї повідомила законодавцям, що Північна Корея, ймовірно, завершила підготовку до свого сьомого ядерного випробування та близька до здійснення випробувального запуску ракети великої дальності, здатної досягти території Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше диктатор КНДР Кім Чен заявив, що приведе свою ядерну зброю до бойової готовності, щоб протистояти загрозливим для країни ядерним державам.

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав активізувати розробку та виробництво нових ударних дронів, із широким застосуванням технологій штучного інтелекту. Він також підкреслив важливість розвитку морських безпілотних комплексів та посилення їхніх бойових можливостей, особливо в контексті підготовки до сучасних воєн.