Швеція скасувала низку російських балетних вистав через зв’язки з Кремлем

Концертні зали спільно розпочали розслідування, щоб з'ясувати, чи має компанія, яка стоїть за туром, зв'язки з РФ

Наступного року театр балету з Санкт-Петербурга мав гастролювати вісьмома містами Швеції з виставами «Лебедине озеро» та «Лускунчик»

Вісім концертних залів по всій Швеції скасовують виступи російського театру балету Heritage після розслідування про його зв'язки з Москвою. Про це повідомляє Sveriges Radio.

Наступного року театр балету з Санкт-Петербурга мав гастролювати вісьмома містами Швеції з виставами «Лебедине озеро» та «Лускунчик». Але в результаті тиску громадськості все довелося скасувати.

Концертні зали спільно розпочали розслідування, щоб з'ясувати, чи має чеська компанія, яка стоїть за туром, зв'язки з російською державою. В результаті розслідування такі зв'язки виключити не змогли. Йдеться, зокрема, про те, що генеральний директор балетної трупи має ще одну компанію за адресою, пов'язаною з російськими військовими.

«Очевидно, що ми повинні зробити з цього висновки», – каже Дженні Свенссон, прессекретарка концертного дому у Гетеборзі.

При цьому організатори гастролей запевняли, що є різниця між державними російськими театрами типу «Большого» чи «Маріїнського» і приватними балетними трупами.

Як повідомлялося, на річницю повномасштабного вторгнення в Україну російські телеканали показували балет Петра Чайковського «Лебедине озеро».

До слова, у Росії суд ув'язнив 33-річну балерину Ксенію Кареліну до 12 років за «держзраду». Її звинувачено у переказі $50 українському фонду Razom for Ukraine зі свого американського рахунку.