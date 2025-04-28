Стало відомо, чим британські миротворці займатимуться в Україні

Стали відомі нові подробиці відправки британських військових до України

Британські військові у разі розміщення в Україні миротворців із країн ЄС займатимуться, найімовірніше, навчанням ЗСУ, а не участю у бойових операціях. Як повідомляє «Главком» про це написало видання The Telegraph з посиланням на лист міністра оборони Сполученого Королівства Джона Хілі. Він уточнив, що цілі Британії «будуть зосереджені на відновленні сучасних та боєздатних Збройних сил України».

«Британський контингент буде не бойовою силою, а скоріше забезпечуватиме навчання українців», – йдеться у публікації.

Раніше стало відомо, що Британія, ймовірно, відмовиться від ідеї відправлення тисяч військових до України, однак це не означає припинення підтримки української армії.

До слова, начальники оборонних відомств змоделювали «першу ніч війни», щоб перевірити протиповітряну оборону Великої Британії. Британські військові зіткнулися з тривожними висновками після віртуальних навчань, які змоделювали протистояння із країною-агресоркою Росією.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається, що припинення вогню в Україні буде досягнуто протягом найближчих кількох тижнів. «Ми на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам'ятаю, що саме Україна має вирішувати ці питання – не інші люди мають вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія має сісти за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню», – сказав прем'єр-міністр Великої Британії.

Велика Британія ввела новий пакет санкцій проти Росії 24 квітня. Він охоплює, зокрема, заборону на ввезення контролерів відеоігор, які використовуються для управління дронами.